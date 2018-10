Další hradeckou překážkou je Třinec. Ale i zranění a nemoci

„Postihla nás marodka, zatím největší od začátku sezony,“ připustil trenér hradeckého týmu před zápasem s Třincem, v němž bude Hradec hájit druhou příčku tabulky, v níž při shodném počtu bodů figuruje za vedoucí Jihlavou jen díky horšímu skóre.

Jejich výčet je před nedělním zápasem docela dlouhý. K déle zraněným Matouškovi, Trávníčkovi a Vlkanovi, který se už ale zapojuje do tréninku, v Chrudimi přibyl Zorvan. Zlomil si tam zánártní kůstku a bude chybět řadu týdnů. Stejně jako zítra možná někteří další, které s koncem týdne ohrožovala počínající střevní chřipka.

Za tohoto stavu se kouč Frťala pokusí dát dohromady tým, který by navázal na tři výhry předcházející prohranému derby: „Snad se dáme do zápasu dohromady, určitě ale nebudeme brečet, věřím, že se ukážou hráči, kteří zatím tolik nenastupovali.“

Hradec Králové vs. Třinec Zápas 11. kola Fotbalové národní ligy, v neděli v 16 hodin.

Do zápasu půjde jako favorit Hradec, který je v tabulce druhý i přesto, že v zatím posledním prohrál 0:1 v Chrudimi.

Třinec je v tabulce předposlední, když doplácí na špatný start, v prvních pěti zápasech totiž nezískal ani jediný bod. Naopak z posledních tří dva vyhrál.

Aktuální kolo je poslední před reprezentační přestávkou, která dá soutěži příští víkend volno. Po ní na Hradec čekají dva těžké zápasy s exligovými soupeři, nejprve se vypraví do Českých Budějovic, poté bude hostit Zbrojovku Brno.

Po výčtu sestavových minusů, k nimž je třeba přidat také absenci v Chrudimi vyloučeného útočníka Kropáčka, tak na řadu přichází možná šance pro Rusa Dmitrije Vorobjeva. Pokud vám toto jméno moc neříká, není se čemu divit, dvacetiletý útočník totiž do Hradce přišel před dvěma týdny a usiluje o trvalé angažmá. Uvedl se velmi dobře, minulý týden totiž nastřílel za juniorku ve vítězném zápase s Příbramí tři góly. „Ukázal, že by to mohl být zajímavý hráč. Ještě uvidíme, jestli se do zápasu dostane, případně na kolik minut bude mít síly,“ uvedl hradecký kouč Frťala.

Hradec v této sezoně zatím po třech zápasech střídá úspěšná a méně úspěšná období.Po prvních třech výhrách následovala tři utkání bez vítězství, po nich třikrát vyhrál, aby mu tuto sérii minulou sobotu utnula Chrudim, byť Hradec nebyl horším týmem. „I v pohárové Evropě bylo vidět, že ne vždy vítězí tým, který je v utkání lepší. To je fotbal, ten se někdy nehraje na krásu, ale na body. Musíme opakovat pracovité výkony, zlepšit některé věci, které se nám v Chrudimi nedařily,“ uvedl kouč.