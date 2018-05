Výhra Hradci Králové na bronz nestačila, uspěl aspoň střelec Pázler

Zlepšené jaro nepomohlo Na jaře to po zlepšených výsledcích v jednu chvíli vypadalo, že by tým ještě mohl zasáhnout do postupových bojů. Jenomže ztráta ze zpackaného podzimu byla velká a ani samotný závěr sezony už tak příznivě jako předcházející týdny nevyzněl. Výsledkem je nepostupová čtvrtá příčka, která stála místo kouče Karla Havlíčka. Bezprostředně po včerejším zápase to vedení hradeckého klubu oficiálně oznámilo s tím, že hledá nového kouče. Podle informací, které přinesl Deník, by se jím měl stát Zdeňko Frťala, v této sezoně kouč rovněž druholigového Varnsdorfu. „Sportovní úsek vyhodnotil sezonu jako neúspěšnou. Byť jsme se na jaře výsledkově zlepšili, nebyli jsme spokojeni s celkovým herním projevem mužstva, v tom jsme oproti podzimní části progres nezaznamenali,“ vysvětlil výkonný ředitel hradeckého klubu Jiří Sabou. Havlíček se stal trenérem hradeckého mužstva tři kola před koncem minulé sezony v době, kdy se tým blížil sestupu do 2. ligy. Hradec také nakonec sestoupil, když mezi elitou pobyl pouze jeden ligový ročník. To se mu stalo už potřetí za sebou. Na rozdíl od předcházejících sestupů ale tentokrát z 2. ligy hned nahoru do první nezamířil. Zavinila to hlavně druhá polovina podzimu. Od 8. do 13. kola totiž ani jednou nevyhrál a získal jen čtyři body za remízy. To ho po podzimu zařadilo až na 10. místo tabulky s velkou ztrátou na postupové příčky. Jarní část týmu výsledkově vyšla mnohem lépe, v prvních deseti kolech totiž jen dvakrát prohrál a 24 bodů za osm výher ho vyneslo až na 3. místo v tabulce. Hradec několik zápasů vyhrál vysoko, avšak hra tak velkému rozdílu vždy neodpovídala. Havlíček skončil u prvního týmu Hradce po roce, kdy se k němu posunul z místa šéftrenéra Fotbalové akademie FC Hradec Králové, tu vedl i nadále.