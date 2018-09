S Brazilcem na špici, hradečtí fotbalisté už vedou druhou ligu

Filip Zorvan

Vystihl rozehrávku soupeře a běžel zcela sám na soupeřova brankáře.

Až do té chvíle to byla ze strany hradeckého záložníka Filipa Zorvana parádní fotbalová akce. Jenom, že když ji měl zakončit, rozhodl se, že soupeřova brankáře přehodí, a to neměl dělat. Žižkovský gólman Otáhal pro to neměl pochopení a Zorvanův zkažený pokus o lob lehce chytil. Navíc Otáhal hned míč vyhodil a hosté podnikli nebezpečný útok. Místo stavu 3:0, kolik by to bylo, kdyby Zorvan svůj nájezd zakončil gólem, to chvíli před koncem poločasu mohlo být 2:1. Naštěstí pro Hradec ve včerejším druholigovém utkání Žižkov i touto akcí potvrdil, že mu to v útoku nejde.

„Byla to klukovina, čekal jsem o přestávce čočku, ale nebyla,“ přiznal po zápase Zorvan. „Nechával jsem si to jako trumf, ale nakonec jsem to neřešil, na tréninku dá Zorvan z deseti takových akcí devět gólů,“ řekl trenér Hradce Zdenko Frťala.

Zorvan pak mohl počítat i s tím, že si k tomu nic nevyslechne ani po zápase. Deset minut po přestávce totiž na hranici pokutového území převzal míč, znovu se dostal před žižkovského brankáře, ale tentokrát mu udělal podařenou kličku a s přehledem zakončil do prázdné branky.

„Jen jsem si míč popostrčil a pak už to bylo docela jednoduché,“ popsal Zorvan bezprostřední chvíle před tím, než vstřelil svůj druhý gól této sezony, a dodal: „O naší výhře rozhodl hlavně nástup do zápasu, když dáte takhle rychle dva góly, tak se hraje hned lépe.“