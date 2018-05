Hradecká prohra v rozlučce: Všechno nastartoval začátek zápasu

Pázler dal gól číslo 20. Přesto cítil zklamání Hradecký útočník Jan Pázler Sám na svého největšího rivala v tabulce střelců nic neztratil, stejně jako on dal jeden gól. Přesto Jan Pázler, nyní kanonýr celé soutěže už s dvaceti góly, cítil po zápase, v němž se na hřišti potkal se svým pronásledovatelem Nemanjou Kuzmaničem, velké zklamání. Byť si před svým střeleckým rivalem udržel čtyřgólový náskok, který ho kolo před koncem Fotbalové národní ligy už téměř jistě pasuje do pozice krále druholigových střelců. „Převládá zklamání z výkonu, je to o dost,“ smutně konstatoval Pázler po prohře 1:4. Nic na jeho konstatování nemění ani fakt, že se stejně jako před dvěma lety pravděpodobně stane kanonýrem soutěže. „Tenhle zápas rozhodla efektivita v útoku. My jsme měli hodně náznaků na to, abychom gól dali, jenomže oni ty své šance vyřešili, zatímco my ne,“ viděl hlavní příčiny porážky Pázler. Hradec se sice na jaře zvedl a v jednu chvíli to sice vypadalo, že ještě může zasáhnout do boje o návrat do nejvyšší soutěže, jenomže poslední tři zápasy postavily tyto úvahy definitivně na hlavu. Po porážce s Ústím totiž jen remizoval ve Vítkovicích a nepříjemnou sérii zakončil porážkou s Opavou. Ze tří zápasů tak vytěžil jediný bod. To vše během jediného týdne, který mužstvo srazil dolů. „Jestli se změnila pohoda v týmu? Bohužel je to hodně rychlé. Nahoru jsme se dostávali hodně těžko, dolů to šlo mnohem rychleji,“ mrzí Pázlera.