Kouč hradeckých fotbalistů: Normální gól nedostaneme, dáváme si je sami

V dalším druholigovém zápase totiž fotbalisté Hradce Králové nevyhráli, byť k výhře měli podle předvedeného výkonu a šancí mnohem blíž. Výsledek: remíza 1:1 a už šestý zápas v řadě bez výhry. Během této série Hradec získal jen čtyři body za nerozhodné výsledky, což ho dost pevně přikovalo do středu tabulky, daleko od předních příček.

„Chtěli jsme navázat na Teplice, ale bohužel to nevyšlo,“ musel konstatovat stoper Martin Nosek, střelec jediného gólu Hradce v Ústí nad Labem.

Nosek ho vstřelil krátce před přestávkou a vyrovnal jím na konečných 1:1. Zahladil tím alespoň částečně chybu, která Hradec stejně jako ve většině předcházejících druholigových zápasů přinutila dotahovat náskok soupeře. Po půlhodině hry totiž Nosek z poloviny hřiště zahrál malou domů, brankář Lindr s kličkou neuspěl a domácí dali gól.

„Obrovskou chybou zase posadíme soupeře na koně. Malá domů byla sice těžká, ale náš brankář to měl vyřešit lépe,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Karel Havlíček, „normální gól nedostaneme, my si je dáváme sami.“ K inkasovanému gólu se hlásí i Nosek: „Beru to na sebe, měl jsem míč narvat dopředu a ne ho takhle vracet.“

Hradci vedle chyby, po které inkasoval, znovu ublížilo špatné zakončování. Už v prvním poločase měl čtyři velmi dobré příležitosti, po přestávce nastřelil Miker tyč a neuspěl ani v šanci, při které se objevil sám před ústeckým brankářem.

„V zakončení nám chybějí kvalita a klid. Je to škoda, výhra z Teplic je zapomenuta,“ mrzí hradeckého kouče. Neutěšuje ho ani to, že tým předvedl kvalitní fotbal a k výhře měl mnohem blíž než soupeř: „Hráli jsme dobře v Teplicích, ale i v Ústí. Přitom tady jsme to měli těžké tím, že domácí hráli poprvé pod novým trenérem. Vyrovnali jsme se s tím, ale bohužel jsme neproměnili své šance a máme jen bod.“