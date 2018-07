Co postup? A nový stadion? ptali se hradečtí fanoušci fotbalového vedení

„Je to naší velkou snahou. Byli bychom rádi, kdyby hráči na domácích zápasech opět podporu cítili,“ uvedl tiskový mluvčí hradeckého klubu Michal Petrák v souvislosti s tradičním předsezónním setkáním představitelů klubu a týmu s fanoušky.

Těch si do malšovického bowlingového centra přišlo poslechnout novinky hned několik desítek. „Doufáme, že je to signál toho, že fanoušci budou chodit náš tým podporovat, což potřebuje. A doufáme, že se jim náš tým za to bude odměňovat dobrými výkony,“ poznamenal Petrák.

Co fanoušky na předsezonním setkání nejvíce zajímalo? Témata byla více či méně tradiční:

1. Stadion

Byť to se začátkem nové sezony bezprostředně nesouvisí, na přetřes jako první přišel stadion.

Asi i proto, že otázkám fanoušků čelil i hradecký radní, který má investice na starosti, a zároveň člen představenstva FC Hradce Králové, Jindřich Vedlich. Navíc jen hodinu před setkáním zastupitelé konečně schválili vypsání tendru na firmu pro stavbu nového fotbalového stadionu za 400 milionů korun.

„Na podzim by mělo proběhnout dvoukolové výběrové řízení a na jaře by se mělo začít stavět. Ale velkým krokem je už schválení vyhlášení veřejné soutěže,“ řekl Vedlich. „Už se to jeví jako reálná představa. Bez stadionu je všechno složité, měl by to být další krůček od mého příchodu. Do nové sezony máme nového trenéra, za sebe a za klub můžu říct, že pracujeme, a vážíme si každého fanouška. Teď už se rýsuje i stadion,“ uvedl sportovní ředitel Jiří Sabou.

2. Ambice pro sezonu

Dalším pro fanoušky velice důležitým bodem byly sportovní cíle klubu pro nadcházející sezonu. Většina z nich vidí postup do první ligy bez nového stadionu velmi bledě. „Hradec je vnímán jako prvoligový tým. Ovšem do letošní sezony budeme vstupovat s velkým počtem našich odchovanců. Proto by bylo velmi odvážné říkat, že budeme bojovat o první místo. Kdybych však řekl, že se chceme zachránit nebo hrát střed tabulky, nebyla by to pravda. Chceme se samozřejmě pohybovat co nejvýše,“ uvedl k cílům Sabou.

Nový trenér druholigového týmu vidí jako první cíl změnit klima v týmu: „Já prošel několik týmů, kde jsem si vzal poučení, chci zde v klubu vytvořit příjemné klima, najít společnou řeč s každým od hráčů po fanoušky.“

3. Přestupová politika

Fanoušky zajímal především neuskutečněný přestup Brazilce Wesleyho da Silvy, který nakonec s Hradcem smlouvu nepodepsal a vrátil se do Liberce. „Wesley je obětí své rodiny. Jeho strýc mu zaplatil příchod do Německa, proto ho musí poslouchat. Tady to nešlo, protože jinak by ho odepsali z rodiny. Přesně tohle zažil v Liberci, vrátil se do Německa a pět dní tam brečel. Až potom se dohodli. Nechápu to, ale je to tak. S přestupem Honzy Pázlera to však nic společného nemělo. Liberec na něj využil výstupní klauzuli,“ poodkryl události posledních dní Sabou.

Naopak nadšení v hradeckém táboře panuje po příchodu Fahrudina Ďurděviče. Na adresu nového útočníka uvedl Frťala: „Znám ho pět let. Sice jsem slíbil, že hráče z Varnsdorfu přebírat nebudu, ale situace tomu nahrála, takže jsme se takhle domluvili. Podle mě je to hráč co má ligové parametry, Balkánec je velmi perspektivní a celkově velice atraktivní.“

„Byl o něho zájem z první ligy i od Brna. Jsme proto velice rádi, že jsme ho získali,“ doplnil trenéra Sabou. Naopak nadějný útočník Štípek v Hradci nepokračuje.

4. Vůdce kabiny

Všimli si toho fanoušci a samozřejmě velmi záhy také trenér Frťala, který o tom měl informace už předtím, než do hradecké kabiny vůbec vstoupil. Vztahy v kabině jsou přátelské, což je sice klad, ale... „Je to problém. Když jsem totiž vstoupil do kabiny, tak tam nebyl žádný problém,“ vtipně komentoval složení kádru kouč Frťala, ale neskrýval, že nejen v kabině, ale i na hřišti pociťuje absenci hráče, který by ostatní dokázal strhnout, který by měl slovo s patřičnou váhou nejen mezi hráči, ale i ve vztahu k realizačnímu týmu a k vedení. „Tohle je asi největší problém současného kádru, žádný lídr nyní v kádru není,“ poznamenal kouč a zdůraznil, že on sám přišel do Hradce i proto, aby s týmem útočil na čelo tabulky: „Za sebe můžu slíbit, že budu pro klub dýchat, teď je pro mě druhou rodinou.“

5. Zlepšení atmosféry

Většina přítomných se shodla, že atmosféra v týmu nebyla v posledních měsících ideální. Zvlášť domácí zápasy vypadaly často ponuře. K tomu řekl své i jeden z nejzkušenějších hráčů týmu záložník Jiří Janoušek: „Nemyslím, že by to bylo úplně negativní v kabině, ale můžu říct, že se mi opravdu hrálo lépe venku, kam přijeli fanoušci, kteří nás podporovali, naopak doma se kluci hrát báli a nebylo to dobré.“