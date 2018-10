Druhá hradecká prohra. Tuhle jsme si nezasloužili, soudí kouč Frťala

„Mrzí mě každá porážka, dnes jsme si ji nezasloužili. Celý zápas jsme byli lepší, ale fotbal je o gólech, které se nám nepovedlo vsítit,“ uvedl trenér hradeckého mužstva po zápase na hřišti nováčka soutěže, který během týdne získal dvě cenné výhry. Ve středečním pohárovém zápase totiž Chrudim vyřadila prvoligovou Mladou Boleslav.

Hradec byl na jejím hřišti k úspěchu mnohem blíž. V bouřlivé atmosféře, kterou vytvořily více než dvě tisícovky diváků, byl od začátku lepším mužstvem a už v prvním poločase mohl několikrát skórovat. Avšak nepovedlo se to ani Zorvanovi, Ďurděvičovi, ani Martincovi.

„Šance jsme si vytvořili, měli jsme na to, abychom gól dali. Kluci dali do zápasu sto procent a kromě porážky jim nemám co vytknout,“ poznamenal Frťala.

Přitom úvod druhé půle jeho týmu přinesl výhodu. Chrudimský kapitán Kesner dostal krátce po sobě dvě žluté karty a musel ze hřiště. Hradec mohl svoji přesilovku téměř vzápětí využít, jenomže Zorvan ani Kopečný při velkém tlaku svého týmu znovu gólmana Mrázka nepřekonali.

Hradec i nadále útočil a využíval svoji převahu, jenomže gól v síti Chrudimi nepřicházel. Naopak deset minut před koncem ho nečekaně vstřelil domácí Froněk, na jehož střelu na zadní tyč se Ottmar natahoval marně. „Bohužel padl v závěru utkání a byl jediný,“ posteskl si Frťala.

Hradec se k vyrovnání nedostal a v tomto druholigovém ročníku si zapsal druhou porážku. „Hodně mě mrzí, ale věřím, že s naším týmem nic neudělá. Důležité pro naše hráče teď bude, aby se po náročném zápase dali zdravotně dohromady a připravili se na zápas s Třincem,“ uvedl Frťala.