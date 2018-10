Gól v deseti. Fotbalisté Chrudimi slavně sťali vedoucí Hradec

„Paráda. Nemyslím si, že bychom hráli špatně v minulých utkáních, ale oddřeli jsme to a konečně jsme měli i štěstí,“ byl rád záložník Chrudimi Tomáš Froněk.

První půle toho však, co se fotbalovosti týká, mnoho nenabídla. Časté fauly a přerušení ubíraly hře na atraktivitě, a v utkání se tak začalo „přikládat pod kotlem“ až někdy v 54. minutě.

V tu chvíli viděl druhou žlutou kartu kapitán Chrudimi Ondřej Kesner a musel do sprch o poznání dřív než ostatní spoluhráči.

„Chtěl jsem vlétnout do odraženého balonu, posunul jsem si to hlavou a obráncova noha vylétla vysoko. Musím přiznat, že mě netrefila, takže to rozhodčí vyhodnotil tak, že jsem simuloval. O to víc jsem pak klukům držel palce - klobouk dolů před nimi,“ řekl Kesner k důležitému momentu v utkání.

Chrudim se od té doby podruhé v posledních dvou ligových „řežbách“ musela bránit soupeřově přesile a houstla i atmosféra na stadionu. Deset minut po Kesnerově vyloučení dokonce na trávník vběhl i jeden příznivec hradeckých Votroků...

„V tu dobu jsem ještě nebyl na hřišti, ale myslím si, že nám to nijak neuškodilo. Horší by bylo, kdybychom prohrávali, protože pauza by kluky určitě rozhodila. Takhle to spíš vlastně bylo zpestření,“ usmál se nad situací náhradník Froněk.

Ten na trávník vyběhl až v pětasedmdesáté minutě a prakticky ihned se stal hrdinou zápasu. Přitom vůbec nemusel hrát, z minulého duelu si totiž odnesl nepříjemné zranění nohy.

„Trenérovi jsem říkal, že bych určitě nezvládl celé utkání, takže bylo domluvené, že půjdu na hřiště v závěru jako žolík,“ líčil.

A vyplatilo se. Deset minut před koncem napřáhl ve vápně a vystřelil svému týmu tři body.

„Kluci paradoxně začali od mého vyloučení dřít ještě více a ubojovali to. Slíbil jsem jim za svůj kiks něco do kasy,“ kál se Kesner.

Na výsledku druhého východočeského derby pak už nezměnila nic ani další červená karta pro hradeckého Kropáčka v úplném závěru; Chrudim se díky výhře v tabulce FNL udržela na 13. příčce.