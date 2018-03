Přišel, viděl, rozhodl. Plašil: Na hřišti jsem se ocitl vlastně náhodou

Na hřiště jste se dostal po zranění Noska a nakonec jste rozhodl o vítězství. Kdyby se nezranil, na hřiště byste se nedostal?

To je pravda. Nósa se bohužel zranil, takže jsem se na hřišti ocitl náhodou. Za ten gól jsem nesmírně rád. Víceméně to byla jedna standardní situace. Pro nás jsou to velice důležité tři body.

Dlouho se nevědělo, kdo vůbec gól dal. Jak jste to viděl ze svého pohledu?

Někdo ze soupeřů centr do vápna podskočil, mě to trefilo někam na prsa, stihnul jsem to ještě dohrát a spadlo to tam. Byla to taková trma-vrma.

Vy jste na takové branky trochu specialista. Podobný gól jste už zaznamenal.

Specialista určitě nejsem. Za gól jsem rád, hlavně že pomohl k vítězství. Body jsou to pro nás velice cenné, navíc když jsme si je moc nezasloužili. Budějovice byly druhý poločas lepší.

Může vás výhra dostat zpátky do hry o přední místa?

To se teď hodnotit nedá. My musíme jít zápas od zápasu a zatím o tom nepřemýšlíme.