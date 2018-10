Ledeckého před týdnem hradečtí fotbalisté neubránili, co Mageru?

Před dnešním zápasem s dalším soupeřem, jenž se netají touhou vrátit se co nejdříve mezi českou elitu, na tom mohou Hradečtí být podobně. V útoku Zbrojovky Brno, soupeře, jenž do Hradce dnes přijede, totiž dominuje Lukáš Magera, za pardubickým Petráněm druhý nejlepší střelec soutěže.

„Vyčnívá, na druhou ligu je to rozdílový hráč, ztělesněná zkušenost, který se za podpory spoluhráčů dostává do šancí,“ říká o autorovi osmi letošních druholigových branek kouč hradeckého týmu Zdenko Frťala. Zároveň ale upozorňuje, že soustředit se výhradně na tohoto jediného hráče by bylo obrovskou chybou: „Určitě není jediný, od koho v týmu Zbrojovky hrozí nebezpečí.“

Zbrojovka zatím prochází rozporuplnou sezonou. Po sestupu došlo k obměně kádru, jenž dostal za úkol okamžitý návrat do 1.ligy. Vstup do druholigového ročníku tomu ale neodpovídal. Zlepšení přišlo až poté, co tým po odvolaném Romanu Pivarníkovi převzal Zdeněk Šustr. I tak týmu ale patří až 9. místo, na třetí Hradec ztrácí šest bodů. „V poslední době jsou v prognózách opatrnější a zaměřují se více na kvalitu předváděné hry, na výsledky takový důraz nekladou,“ všiml si Frťala.

Hradec versus Brno Utkání 13. kola Fotbalové národní ligy, dnes v 17.15 na hradeckém Všesportovním stadionu.

Utkají se třetí tým tabulky (Hradec, 23 bodů), s devátým (Zbrojovka Brno, 17 bodů).

Hradec minule prohrál 1:3 v Českých Budějovicích, Brno doma remizovalo 0:0 se Sokolovem.

Hradci dnes budou chybět zranění Zorvan, Matoušek a Trávníček, start Vlkanovy je nejistý.

Hradec před týdnem nesehrál v Českých Budějovicích špatné utkání, ale Ledecký ho vyškolil v zakončení. „Po utkání jsme museli s pokorou přijmout jeho kvalitu. Museli jsme ocenit jeho chytrost, zkušenost a práci ve vápně,“ poznamenal hradecký kouč.

Dnes to v utkání s dalším exligovým soupeřem bude chtít napravit, k dispozici mu budou i hráči, kteří před týdnem hrát nemohli. Disciplinární tresty totiž vypršely Juklovi, da Silvovi a Kropáčkovi. Navíc je šance, že by do utkání mohl zasáhnout i Adam Vlkanova, jenž léčil svalové zranění. „Udělal velký posun, ale ještě uvidíme, jestli bude připravený,“ uvedl Frťala.