Po smutku musíme dát hlavy nahoru, zní z Hradce před duelem s Olympií

Mohl to být zápas, který by je v případě výhry posunul na druhou, tedy postupovou příčku tabulky! Byť asi jen na jediný den, protože v tuto chvíli druhá Příbram svůj zápas 24. kola hraje ve Frýdku-Místku až zítra.

Pro psychický účinek pohledu na tabulku by nevadilo ani to, že Příbram má ještě k dobru odložený zápas ve Varnsdorfu.

Nic takového ale po dnešním zápase fotbalistům Hradce Králové nenastane. Místo myšlenek na pocit, že alespoň chvíli drží postupové místo, se musí popasovat s tím, že před dnešním duelem s pražskou Olympií mají ke druhé příčce hodně daleko, navíc v tabulce už nejsou ani třetí, přeskočili je rivalové z Pardubic.

Tohle všechno fotbalistům Hradce způsobila sobotní porážka 0:2 v Příbrami. „Byl to pro nás smutek, ale musíme dát hlavy nahoru,“ řekl před dnešním zápasem trenér Hradce Karel Havlíček, jenž letošní postupové počty už asi neovlivní, „motivace je stále, zbývá dost kol, o postupu se sice asi bavit nebudeme, spíš bych řekl, že hrajeme o třetí místo.“

Hradec se po nevydařeném podzimu na jaře výsledkově zvedl a dostal se na pozice, které se už zdály ztracené. „Bohužel jsme ale nezvládli klíčový zápas. Příbram nám i s podzimem vzala šest bodů a ty nám teď chybí,“ posteskl si hradecký kouč, „je to škoda, protože i při naší výhře v Příbrami by na tom byla lépe, ale třeba bychom ji dostali pod tlak.“

Nyní je už postupová příčka hodně daleko, byť Hradec před sebou má dva domácí zápasy. Dnešní s Olympií a nedělní s Frýdkem-Místkem. „Je to trochu ošidné. Všichni vidí to, že po nich budeme mít šest bodů a ke špičce se přiblížíme. Lehké to ale vůbec nebude,“ myslí si Havlíček.

V duelu proti Olympii zvažuje některé změny v sestavě, odvislé budou i od zdravotního stavu hráčů. Pokud se totiž uzdraví obránce Urma, jenž v Příbrami chyběl, půjde hrát. Naopak může chybět záložník Schwarz, který v Příbrami odehrál první poločas.