Nic nebalíme, tvrdí výkonný ředitel Hradce. A čeká lepší náladu

„Potřebujeme tým nastartovat, aby už na jaře naše hra měla potřebné parametry,“ říká odhodlaně.

Už kdy jste v lednu nastupoval, neskrýval jste, že se klub nachází v nelehké situaci.

Bohužel a hodně se to odvíjelo od postavení ve 2. lize. Nálada v klubu se odvíjí od úspěchů či neúspěchů prvního mužstva a tady vzhledem k nastalé situaci dobrá nebyla.

V týmu v zimě došlo ke změnám, několik hráčů přišlo, ještě více jich ale odešlo. Co pro vás bylo v tomto směru nejdůležitější?

Chceme mít v týmu hráče, kteří mají nejen fotbalovou kvalitu, ale také chtějí do fotbalu dát srdce a za Hradec bojovat. Ti, u kterých jsme to necítili, odešli a v kabině se díky tomu změnilo klima.

Po podzimu na tom tým není podle předsezonních představ. Jak vnímáte jeho nynější ambice?

Jak už jsem řekl, tým potřebujeme nastartovat a tím dát veřejnosti signál, že se chce rvát o postup až do konce. A že v klubu nikdo nic nebalí.

Jednoduché to ale nebude. Co v případě, že se to nepovede?

Pokud se to nepovede, pochopitelně bychom pro další sezonu nic nebalili, ale přišly by další změny.

Nepříznivé výsledky se projevily i na zájmu diváků. Chodilo jich málo, ti z kotle domácí zápasy dokonce bojkotovali. Právě s těmi jste se před startem jara sešel, co vám toto setkání ukázalo?

I když je to velmi citlivé téma, mám z něho pozitivní pocit. Sešel jsem se jak s hradeckými ultras, tak se zástupci fanklubu, debata s nimi byla konstruktivní. Snažil jsem se je přesvědčit a dát garance, že klub chce začít fungovat jinak, z jejich strany jsem cítil vstřícnost.

Vrátí se do hlediště a budou tým už na jaře znovu podporovat?

Vztahy se snad podařilo trošku narovnat. Poslední zpráva je ta, že se na stadion chtějí vrátit a kluky na hřišti podporovat. Chápu, že situace, která tady vznikla, neuspokojovala ani je, bylo to špatné pro všechny.

Nijak netajíte, že důležitým předpokladem, aby hradecký fotbal mohl jít trvale nahoru, je nový stadion. Údajně prý došlo k dalšímu zdržení, jak se situace kolem jeho výstavby vyvíjí?

V tuto chvíli všechno stojí na projekci, která není hotová, byly v ní chyby. Měla se řešit už na lednovém zastupitelstvu, ale neřešila se, snad se to stihne teď na březnovém. I když to zdržení je, mělo by se na podzim začít stavět. Věřím, že pokud se tak stane, negativní nálada v klubu a okolo něho se hned zlepší a bude se nám lépe působit. Možná naším vzorem je hradecký hokejový klub, kde to dělají správně, lidi tam na zápasy chodí, a to se nám líbí.