Ligové ceny ovládl Liberec. Hráčem měsíce je Kerbr, trenérem Trpišovský

Nejlepším hráčem se podle ankety Ligové fotbalové asociace stal obránce Milan Kerbr, který ve dvou říjnových startech vstřelil pět branek a na jeden gól přihrál.

Osmadvacetiletý Kerbr prožil nejlepší měsíc kariéry. Nejprve zařídil výhru 3:0 nad Duklou, když dva góly dal a na třetí přihrál. Pak sice kvůli zranění vynechal výhru 2:1 na Slavii, ale při vítězství 4:1 v derby s Jabloncem už opět hrál hlavní roli a poprvé v kariéře zaznamenal hattrick. Navíc z pozice krajního obránce.

„Abych byl upřímný, koukal jsem na stránky HET ligy na statistiky a napadlo mě, že bych třeba mohl vyhrát právě já. Ještě nikdy jsem podobnou individuální cenu nezískal, takže jsem moc rád,“ prohlásil Kerbr.

„Chci ale zdůraznit, že kdybych neměl takové spoluhráče a nedostával od nich tak skvělé přihrávky, tak bych nikdy nezvítězil. Je to tedy ocenění celého týmu včetně našich trenérů,“ dodal syn vicemistra Evropy z roku 1996.



S trenérem Trpišovským se ale o cenu dělit nemusí, jelikož ten dostal svou vlastní. Kromě jasných výher nad Duklou a Jabloncem se mu totiž povedlo s Libercem ukončit rekordní neporazitelnost Slavie, trvající 36 zápasů.

„Musím říct, že si nesmírně cením jakéhokoliv ligového vítězství. Dobře totiž vím, jak je každý zápas těžký. Když ale dokážete uspět na půdě současné Slavie a za týden vyhrát přesvědčivým výsledkem i derby s Jabloncem, tak je to něco, na co se jen tak nezapomíná. V obou zápasech jsem měl navíc stejnou kšiltovku, kterou beru jako součást tohoto ocenění,“ prozradil Trpišovský.

„Tuto cenu získávám v první lize už počtvrté, předtím jsem ji dvakrát vyhrál i v druhé nejvyšší soutěži. Zatím se mi tedy v této anketě daří každý rok, za což jsem moc rád. Není totiž vůbec jednoduché uspět, když tu práci děláte relativně krátce a kolem vás je tolik kvalitních trenérů,“ pronesl Trpišovský.

Ten měl také slova pochvaly pro oceněného Kerbra, kterého doporučil Karlu Jarolímovi do národního týmu. „Milanovi maximálně vyhovuje náběh z druhé vlny. Mezi jeho úkoly patří uzavírat zadní tyč a tlačit se do zakončení. On je zkrátka gólový. Vyhovují mu situace, kdy na poslední chvíli vletí do pokutového území. Podle mě se z něj stal hráč pro českou reprezentaci. Ofenzivních beků jako on je totiž u nás hodně málo,“ dodal Trpišovský.