Plzeň ovládla v září i individuální ceny. Vítězové jsou Krmenčík a Vrba

Plzeň od začátku sezony ještě neztratila ani bod, vyrovnala rekord Sparty z podzimu 2011, kdy vyhrála devět úvodních zápasů. Za necelé dva týdny v neděli 15. října hraje Plzeň právě na Spartě.

Krmenčík přitom už za Plzeň hrát nemusel, v létě se o něj zajímaly zahraniční kluby nebo i pražská Slavia.

„Jsem rád, že ho Plzeň udržela,“ zopakoval Vrba několikrát během uplynulých týdnů.

Čtyřiadvacetiletý bijec je nejlepším střelcem ligy. Prosadil se v každém ze zářijových ligových utkání. Nejdříve pomohl gólem k výhře 3:0 v Liberci, pak skóroval při triumfu 2:1 nad Zlínem, následně dvěma přesnými zásahy sám porazil Mladou Boleslav (2:0) . A skóroval i v posledním zápase, kdy pomohl k obratu s Bohemians (2:1).

„Děkuji všem, kteří pro mě hlasovali. Jsem rád, že se nám daří a uděláme všechno proto, abychom v tom pokračovali. Je vlastně úplně jedno, kdo bude dávat góly, hlavně ať Viktorka vyhrává,“ řekl Krmenčík, který je rovněž útočníkem číslo jedna v národním mužstvu. Momentálně se s týmem připravuju v Baku na čtvrteční kvalifikační duel proti Ázerbájžánu.

Vrba se do Plzně vrátil po třech a půl letech. Sice s týmem v létě neuspěl v kvalifikaci o Ligu mistrů, ale jinak až na výjimku v úvodním duelu Evropské ligy v Bukurešti jeho tým vyhrává.

Domácí nejvyšší soutěž vede Plzeň o sedm bodů před druhou Olomoucí. Na třetí Slavii má osmibodový náskok, na pátou Spartu dokonce dvanáctibodový.

A to má Plzeň za sebou těžké zápasy v Liberci, Jablonci či Mladé Boleslavi.

„Ceny si vážím a děkuji za ni. Není to však jen moje zásluha, ale celého týmu, klubu a našich fanoušků, kteří nás vždy podporují až do poslední minuty. Že se nám nyní výsledkově daří, je pěkné, ale vůbec nic to neznamená. Soutěž je ještě dlouhá,“ poznamenal Vrba.