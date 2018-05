Ocenění pro nováčky. Hráčem měsíce je Plšek, nejlepším trenérem Páník

„Samozřejmě mě to těší a je to pro mě povzbuzení do další práce, ale na druhou stranu je pro mě důležitější, že jako tým sbíráme body a držíme se tak vysoko v tabulce,“ uvedl Plšek.

Jakub Plšek z Olomouce slaví s fanoušky vítězství nad Baníkem Ostrava.

Sigma je aktuálně na třetím místě tabulky s dvoubodovou ztrátou na druhou Slavii. „Začínáme se znovu dostávat do formy, kterou jsme měli na podzim. Naše výkonnost má vzestupnou tendenci, opět začínáme střílet góly,“ pochvaluje si Plšek.

Právě on je nejproduktivnějším olomouckým hráčem. Od začátku sezony dal osm branek a na čtyři přihrál.

To druhý ligový nováček, Baník Ostrava, má před koncem sezony proti Sigmě úplně jiné starosti. Poslední měsíc se mu však také vydařil - důkazem je cena pro trenéra Bohumila Páníka.

„Není to moje ocenění, ale ocenění celého klubu a lidí, kteří kolem něj pracují. Vnímám to jako signál toho, že se Baník opět vzpamatoval, nadechl a zvedl z propadliště,“ uvedl Páník.

Zatím ale nemá vyhráno. V dubnu sice Ostravští vybojovali cennou remízu s Plzní, porazili Bohemians, Zlín a naposledy dokonce i Spartu, jenže na čtrnácté místo momentálně pořád ztrácejí jeden bod.

„Věřím, že ta cena pomůže celému Baníku v náročném závěru jara,“ uvedl Páník, jenž na ostravské lavičce v březnu nahradil odvolaného Radima Kučeru.