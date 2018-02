Nechci z nás dělat outsidera, říká liberecký kouč Holoubek před Spartou

V novém složení se poprvé Sparta představí právě proti Liberci.

„Chceme skončit na druhém místě, to je náš cíl,“ prohlásil sparťanský kouč Andrea Stramaccioni. „Ale momentálně myslíme jen na to, jak v neděli porazit Liberec. Nastoupíme doma a fanoušci si zaslouží Spartu, která bude vyhrávat.“

Přípravné zápasy Přehled duelů v zimě Podívejte se, jak úspěšné jsou ligové týmy v zimní přestávce. Více zde.

Sparta přezimovala na pátém místě, Liberec o příčku výš. I proto dnešní souboj přitahuje pozornost. A také proto, že každý vzájemný zápas těchto soupeřů přináší mimořádný náboj.

Vzpomínáte? Na podzim Liberec doma dohrával se Spartou bez dvou vyloučených hráčů, přesto po heroickém výkonu dokázal vyrovnat na 1:1. A po zápase tehdejší liberecký kouč Jindřich Trpišovský ještě atmosféru rozdmýchal. „Ben Chaim nás tady fakuje, nadává nám a huláká, že si naše hráče koupí jako trpaslíky na zahradu — a my hrajeme v devíti,“ divil se.

„Nějací trpaslíci se určitě najdou i v nedělním zápase,“ nepochybuje brankář Václav Hladký, nová liberecká jednička mezi tyčemi.

„Každý zápas se Spartou je vyhecovaný, my se na něj každopádně těšíme a dáme do toho maximum,“ přizvukuje záložník Daniel Bartl. „Je to první kolo, nikdo neví, co od druhého očekávat. Sparta má nové posily za velké peníze, ale já věřím našemu týmu. Jedeme na Letnou neprohrát. Když uspějeme, udržíme Spartu v tabulce pod sebou.“

Zimní přestupy Přehled změn v lize Kdo kam přestoupil, kdo je na odchodu a kdo si koho vyhlédl? Více zde.

Hodně pikantní příchuť bude mít zítřejší zápas pro nového libereckého trenéra Davida Holoubka. Ten před příchodem pod Ještěd dlouhodobě působil právě na Letné a krátce dokonce vedl ligový A-tým Sparty.

„Jedu domů, na Spartě jsem byl 14 let, znám tam úplně každého, mám i dobrý vztah s fanoušky,“ říká Holoubek. „Respektuju sílu Sparty, ale rozhodně nás nechci házet do role outsidera. Jedeme to tam odbojovat a makat o každý metr hřiště. Chtěl bych, aby to bylo skvělé ligové utkání, které vtáhne fanoušky do hry.“

Liberec se představí na Letné v okleštěné sestavě. Útočník Graiciar nemůže hrát kvůli zranění, jeho kolega Pulkrab kvůli dohodě klubů, protože v Liberci hostuje právě ze Sparty. Totéž platí o dalších mladých sparťanech - Havelkovi, Köstlovi a Wiesnerovi. „Bude nás asi 14, tak nebude úplně složité odhadnout sestavu. Sice jsme možná čitelní, ale zkusíme Spartu překvapit svým výkonem,“ slíbil trenér Holoubek.