Holek poprvé naskočil za Duklu. Ke konci ve Spartě se vracet nechce

Ve stoperské dvojici vedle dalšího zkušeného stopera Martina Jiránka se mu dařilo, ani nebylo znát, že v ostrém střetnutí figuroval naposledy na začátku květně. „Odehrál jsem celé utkání, zdraví drží, takže jsem spokojený,“ pochvaloval si Mario Holek.

Jak jste si užil po dlouhé době ligový zápas?

Bylo to po pěti měsících, ale škoda vývoje utkání. V prvním poločase jsme celkem kontrolovali hru, potom jsme bohužel dostali zbytečný gól, to se stává. Podařilo se nám srovnat, ale škoda, že jsme v závěru nějakou branku nepřidali a neotočili jsme to.

Pro vás to byl první soutěžní zápas za Duklu. Jak jste se sehrál se spoluhráči, a hlavně s Martinem Jiránkem?

V tréninku s týmem jsem nějaké tři týdny, takže už jsem si na nové kluky celkem zvykl. Martin Jiránek je velice zkušený hráč, takže nebyl problém si s ním vyhovět. Navzájem jsme si pomohli. Škoda toho gólu, ale jinak si myslím, že Slovácko moc šancí nemělo.

Nešlo to při obdržené brance ještě nějak zachránit? Vraceli jste se tam ještě v poměrně hojném počtu.

Jo, kluci se tam snažili co nejrychleji dostat, ale Tomáš Zajíc si s tím s přehledem poradil. Byl to brejk po zbytečné ztrátě, ale to se holt někdy stává.

Jak jste se cítil? Byla tam jistota, nebo naopak ještě chyběla?

V prvním poločase to bylo dobré. V tom druhém, jak to bylo nahoru dolu, tak už to bylo znát, trošku mi síly chyběly. Ale říkám, první zápas, přežil jsem ve zdraví a jsem rád, že jsme neprohráli.

Hodně se zapojujete do rozehrávky, vysouváte se více k lajně. Vyhovuje vám, když jste i jako stoper být hodně na míči?

Myslím si, že každý fotbalista rád hraje s balonem, takže i já. Musím se více zapracovat do hry Dukly, ale to chce čas. Věřím, že tohle spojení bude fungovat a že budeme s Martinem Jiránkem tvořit dobrou stoperskou dvojici.

Řeknete s odstupem času něco k nečekanému konci ve Spartě?

Sparta dělala určité změny, které teď můžete vidět. Bylo nás více, kdo jsme skončili, ale nerad bych se k tomu více vyjadřoval.