Hlavně nepodcenit, velí stoper Slovácka Hofmann před Duklou

„Že jsme favority? Asi se to tak dá říct, ale to je pro nás možná ještě náročnější. Líp se nám hraje proti těžšímu soupeři, kdy od nás nikdo moc nečeká. Už od pondělí se chystáme na to, že hlavně nesmíme zápas podcenit,“ říká stoper Stanislav Hofmann, který tuší, že pro soupeře jde v utkání doslova o život. „Když jsem viděl, že pak hrají v Ostravě a na Spartě... Vědí, že s námi by pro ně byl jen bod málo. Tlak je na Dukle. Oni musí, my můžeme.“

Dukla Praha – Slovácko Zápas 5. ligového kola se hraje v pátek od 18.30, online reportáž sledujte na fotbal.iDNES.cz. PŘEDPOKLÁDANÉ SESTAVY:

Dukla: Rada – Miloševič, Ostojič, Chlumecký, Podaný – Bilovský, Hanousek, Holík – Douděra, Schranz, Štursa.

Slovácko: Daněk – Juroška, Hofmann, Krejčí, Kadlec – Daníček – Navrátil, Sadílek, Havlík, Petr – Zajíc.

Absence: nikdo – Kuchta (zranění).

Rozhodčí: Jílek – Kříž, Caletka.

I Slovácko potřebuje ukončit jednu nelichotivou sérii – doma je sice v nové sezoně zatím stoprocentní, na hřištích soupeřů se mu ale v poslední době nedaří. Tým naposledy vyhrál v úvodním jarním kole v Ostravě. Také zásluhou gólu Hofmanna, jenž se trefil rovněž při nedělním vítězství 3:1 nad Olomoucí. A to hned dvakrát.

„Užil jsem si to. Nevím, jestli se mi to ještě někdy podaří. Přiznávám, že to byl příjemný pocit. Dva góly v jednom ligovém zápase jsou pro stopera událostí, navíc se to povedlo doma a konečně jsem skóroval proti někomu jinému než proti Ostravě,“ připomněl Hofmann s úsměvem, že všechny tři své předchozí ligové branky nastřílel stejnému soupeři.

Jak své dvě trefy proti Sigmě oslavil? „S týmem jsme po zápase byli sednout na večeři, ale jen chvilku, druhý den byl trénink. Žena měla z gólů radost, ale doma se nic mimořádného nekonalo,“ poznamenal osmadvacetiletý urostlý obránce.

V mobilu po dvou přesných hlavičkách po rohových kopech našel od příbuzných a kamarádů asi šedesátku zpráv. „Ani jsem na všechny neodepsal. Ale v kabině se na gratulace nehraje, tam různé narážky schytávám ještě doteď.“ Dosavadních šest získaných bodů hodnotí ve Slovácku střízlivě. „Je to průměr. Mrzí mě úvodní prohra na Bohemce, ve druhém poločase jsme měli na to tam něco udělat. Na Spartě pak taky, ale tam s tím nikdo moc počítat nemůže. Na druhou stranu vyhrát dvakrát doma je dobré,“ uvažuje Hofmann.

S tím, jak nyní obrana šlape, je spokojený. „Ale máme jako mužstvo v zápasech pasáže, kdy ztrácíme hrozně moc míčů a necháme se zbytečně zatlačit,“ upozornil Hofmann. Zatím navíc Slovácko nedrželo čisté konto. „Myslel jsem na to. V každém zápase jsme aspoň gól dostali. Holt tu nulu musíme udržet teď na Dukle.“