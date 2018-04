Doma na Spartu umí. Ať to pokračuje, chceme konečně vyhrát, zní z Plzně

Fotbal

Zvětšit fotografii Obrana Plzně likviduje akci Václava Kadlece ze Sparty (v pozadí na trávníku). | foto: Petr Topič, MAFRA

dnes 6:59

Je to sedm let, co Plzeň naposledy doma prohrála se Spartou. Vítěze tenkrát vedl Martin Hašek, muž, který o víkendu slavil překvapivý plzeňský skalp coby kouč Bohemians. Fotbalisté vedoucího týmu ligy věří, že nedělní šlágr před vlastními fanoušky zvládnou – tak jako v posledních pěti případech.

„Co jsem tady, tak to vždycky byly výborné zápasy. Většinou s dobrým koncem pro nás, doufám, že to bude pokračovat,“ říká záložník Jan Kopic. Plzni by se ve 24. kole dobrý konec hodil, vždyť její jaro je až na světlou výjimku v podobě Evropské ligy bída. Suverénní podzimní náskok se ze čtrnácti bodů smrsknul po debaklu 2:5 s Bohemians na polovinu. Obrana je zoufalá, vázne mezihra, útoku se nedaří. „Hrajeme doma a chceme konečně vyhrát,“ připomíná trenér Pavel Vrba nelichotivou bilanci – Plzeň na vlastním stadionu získala jediný bod za remízu s Libercem. Plzeňská domácí bilance proti Spartě od poslední porážky ze srpna 2011 září 2012, 7. kolo: Plzeň - Sparta 1:0

srpen 2013, 5. kolo: Plzeň - Sparta 0:0

listopad 2014, 13. kolo: Plzeň - Sparta 2:0

listopad 2015, 12. kolo: Plzeň - Sparta 2:1

říjen 2016, 11. kolo: Plzeň - Sparta 1:0 „Doplácíme na to, že naše defenzíva nepracuje tak, jak bychom si představovali. Nemůžeme hrát zápasy jako přípravná utkání. Musíme hrát zodpovědněji, důsledněji. Musíme si dát mnohem větší pozor než v předchozích domácích zápasech nebo v zápase na Bohemce,“ varuje Vrba. Plzeňští hráči si během týdne příprav na Spartu vyříkali chyby, na férovku si promluvili o nepovedeném průběhu jarní části sezony. „Nejvíc je potřeba zlepšit kompaktnost, která nás zdobila na podzim. Třeba jsme zaskakovali jeden za druhého, věděli jsme o sobě, to tam teď moc nevidím,“ připouští Kopic. „Někdy chybí i trochu štěstí. Jasně, je to sice klišé, ale musí se mu jít naproti bojovností a tak. Fotbal vám to vždycky vrátí. Tohle na jaře trošku chybí a doplácíme na to,“ dodává reprezentační záložník. V ideálním rozpoložení není ani šestá Sparta, byť o víkendu konečně s novým trenérem Pavlem Hapalem na čtvrtý pokus naplno bodovala, porazila Duklu 3:0. „Tenhle zápas pro ni může být odrazový,“ uvědomuje si Kopic. „Ale pro nás je Sparta možná ideální soupeř na to, abychom dokázali fanouškům i sami sobě, že jsme pořád dobrý tým a že ligu zvládneme dohrát v pohodě.“ Podobně o utkání, které se v neděli odehraje od 18 hodin před vyprodanými tribunami, hovoří i trenér Vrba. „Věřím, že to bude odraz k tomu, abychom se zklidnili a závěr soutěže zvládli,“ doufá plzeňský kouč.