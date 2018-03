Krmenčík: Doufám, že „plzeňský“ výkon z Číny přeneseme na Boleslav

Byť v Plzni vyhráli oba duely Evropské ligy, v lize se doma lídrovi na jaře nedaří. Podlehl Jihlavě a remizoval s Libercem.

„Už bychom konečně rádi doma vyhráli a potěšili fanoušky,“ prohlásil před zápasem s Boleslaví trenér Pavel Vrba, který jehož svěřence čekají tři ligové zápasy během devíti dní - ve středu dohrávka v Ostravě a příští neděli utkání na hřišti Bohemians.

„Čekají nás spíš zápasy, které budou hodně o důrazu, soupeř bude chtít získat každý bod,“ předpokládá Vrba, kterému nahuštěný program nevadí. Naopak. „Při této zátěži je to optimální. Sice hrajeme dvakrát venku, ale do Prahy je to kousek a máme dostačující prostor se připravit.“