Nepovedená sezona, kývl Hovorka. Odchod ze Sparty teď řešit nechtěl

Hovorka se do sestavy vrátil prvně od porážky 2:3 v Ostravě, navíc se dá říci, že to bylo díky absencím kolegů Semiha Kayi (zranění) a Lukáše Štetiny (trest za karty).

„Jsou tu i ostatní kluci, co čekají na místo v sestavě, ve Spartě to tak chodí. Pokud má někdo lepší výkonnost, má tu šanci hrát. Vzal jsem to jako profesionál,“ vysvětloval Hovorka po remíze v pražském Ďolíčku.

Sparta potřebovala bodovat naplno, zápas se jí ale nepovedl. Domácí, kteří měli téměř jisté sedmé místo, si vytvořili proti favoritovi víc příležitostí. Jen díky brankáři Florinu Nitovi neskončila sparťanská ligová derniéra větším průšvihem.

„Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Bohemka si tyhle zápasy doma se Spartou užívá, ženou ji fanoušci, je tu silná. Ten výsledek je velmi hořký, co si budeme povídat. Dozvěděli jsme se ostatní výsledky, které nás nepotěšily.“

Konkurenti Sparty totiž v závěrečném kole nejvyšší soutěže vítězili, Olomouc nasázela tři góly Mladé Boleslavi, Jablonec udržel třetí příčku díky triumfu 2:0 nad Slováckem. Na letenské mužstvo tak zbylo pouze páté místo.

„Nepovedená sezona. Mohli jsme aspoň trochu napravit, co jsme v jejím průběhu pokazili. Vyhrát poslední zápas a kvalifikovat se třeba přímo do Evropy, ale bohužel se nepovedlo,“ litoval sparťanský odchovanec Hovorka, jehož budoucnost na Letné je podle kuloárních informací nejistá.

Hovoří se o zájmu Jablonce, který shání náhradu za stopera Luďka Pernicu, jenž zamíří do mistrovské Plzně. „Je zbytečné teď spekulovat, musíme si zhodnotit sezonu a uvidíme, jak bude vypadat léto,“ prohlásil Hovorka. Zda je se zástupci třetího týmu ligy v kontaktu?

„Já osobně určitě ne a teď to nechci řešit,“ dodal.