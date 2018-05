Že by Plzeň zase zaváhala? Stát se může všechno, ví střelec Sýkora

I díky jeho zásahu z jedenácté minuty dál žije slávistická naděje na titul, vedoucí Plzeň si nicméně oslavy může zajistit výhrou v příštím kole proti Teplicím. Nebo v posledním na Dukle.

Že by lídr alespoň jeden ze zbývajících zápasů nezvládl, že by nezískal potřebné tři body? „Stát se může všechno, ale my to nijak neovlivníme,“ uvedl Sýkora.

Hraje se v lize ještě o titul?

O titul se hraje, ale také máme ještě vlčáky za sebou, bude to zajímavý. Po posledním kole se uvidí.

Na Julisce jste otevřel skóre už v jedenácté minutě, ulevilo se vám, že jste poprvé od listopadu skóroval?

Dal jsem gól po strašné době, kluci mi říkali, že bych ho mohl dát, jsem rád, že mi to tam dneska padlo. Navíc takhle ze začátku, to nám pomohlo, super.

Na zadní tyči jste proměnil prudký centr Bořila. Šlo o náročné zakončení?

Já ani nevím, bylo to tak rychlé, že jsem nad tím ani nestačil přemýšlet. Prostě jsem nastavil nohu, Kluci to dobře vykombinovali a já zůstal viset na pravé straně, takže pak jsem jenom dotáhl vápno.

Nechyběly pak podobně svižné akce ve zbytku zápasu? Hra se hodně uklidnila i vyrovnala.

Jo, z naší strany to nebyl top výkon, ale jsme rádi, že jsme to urvali.

Jak vám sedí post ve středu pole?

Sedí, je to asi i vidět. Mám tam hodně prostoru i pro náběhy, se Standou Teclem si dobře rozumíme, zatím to funguje. Mám rád, když se můžu tlačit do vápna a pomoci týmu góly nebo asistencemi, jsem rád, že jsem dneska takhle pomohl.

Důležité pro vás bude i středeční finále Evropské ligy, kdyby vyhrálo Atlético, máte z druhé příčky jisté poháry na podzim. Budete fandit?

Budeme koukat společně a určitě fandit, doufáme, že to pro nás dopadne dobře.