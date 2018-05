Bohemians zpět na vrchol? Hašek: Bylo by dobré zůstat nohama na zemi

„Výsledek 1:3 zcela zkreslil dojem z utkání, nevybrali jsme si dobrý den. Průměrný výkon,“ uvedl trenér Martin Hašek, jenž přesto vede pražský klub ke třetímu umístění v horní polovině tabulky za posledních deset let.

Sezona 2010/11 - 6. místo. O čtyři ročníky později, tedy v letech 2014/15 - 8. místo.

Aktuálně jsou Bohemians sedmí, do konce soutěže zbývají dvě kola a v nich zápasy v Liberci a se Spartou. Naděje na umístění v první osmičce je vysoká a příznivci klokanů začali i díky koncepční práci kouče Haška a poctivému, líbivému, kombinačnímu stylu hry věřit v lepší časy.

I proto těsně před výkopem rozvinuli obrovskou plachtu s nápisem: Zpátky na vrchol!

Jejich oblíbenci je však výsledkem nepotěšili.

„Chápu, že po letech, kdy byla Bohemka dole a řešily se problémy, chtějí mít fanoušci pozitivní myšlení,“ prohlásil po porážce s Mladou Boleslaví trenér Hašek. „Z mého pohledu by ale bylo dobrý být nohama na zemi.“

Mnozí si jistě vzpomenou na situaci před šesti lety, po zmiňované šesté příčce pod Pavlem Hoftychem následoval sestup do druhé ligy.

„Je pořád potřeba vidět, s jakým pracujme rozpočtem, jakými hráči, jak dlouho tu jsou,“ krotí euforii Hašek. Utkání s Mladou Boleslaví, která se díky vítězství 3:1 zachránila v nejvyšší soutěži, navíc poukázalo na největší bolest v projevu jeho týmu.

Tou je koncovka.

Za stavu 1:1 měli domácí fotbalisté několik šancí, pohledné akce však nezvládali adekvátně zakončit. Ještě v první půli se mohl hlavou trefit autor jediné domácí branky Vaníček, po změně stran se nedařilo Maškovi, Kabajevovi.

„Gól na 2:1 by byl pro Boleslav těžký direkt, s vysokou pravděpodobností bychom zvítězili,“ myslí si Hašek. „Místo toho jsme hosty pustili do vyložené příležitosti a z následného rohu inkasovali,“ mrzelo trenéra Bohemians.

Po optické převaze jeho svěřenců skórovala Mladá Boleslav dvakrát v závěrečné pětiminutovce. „V koncovce nemáme kvalitu,“ ví Hašek.

„Bývaly zápasy, kdy jsme měli také třeba šest, sedm šancí a stejně dáme vždycky jeden gól. Víc bývá výjimkou. Opakuje se to. Spousta věcí se dá natrénovat, ty akce jsou hrané vědomě, v součinnosti. Ale zda hráč vystřelí do brány nebo nad ni? To už se trénuje hůř,“ uvedl. „Davida Lafatu nebo Horsta Siegla taky nenaučili góly střílet trenéři, prostě to uměli.“

„Pokud chceme být v příští sezoně silnější, musíme sehnat útočníky, protože je možné, že dojde k nějakým odchodům. Forvardy, kteří budou schopni dobrou práci obránců a záložníků zúročit,“ dodal Hašek.