Slavia - Slovácko 0:0, velká ztráta domácích, jen tyč a nevyužité šance

Ani střela Hušbauera, kterou zastavila tyč, ani Stochův přímý kop, který gólman Heča jen nehybně sledoval, gólem neskončily. Byly to nejnadějnější momenty Slavie v závěrečném náporu, který si proti Slovácku vytvořila.

Jenže místo vítězné branky musí skousnout druhou jarní domácí ztrátu a pokud příští sobotu v Edenu neporazí Plzeň, odstartuje její mistrovské oslavy.

„Už víc zatlačit nešlo, ale souhlasím, že šancí mohlo být víc. Základ je trefit branku, dnes nám to létalo těsně vedle nebo do tyče. Chybí nám prostě klid v koncovce. Jednoduše řečeno potřebujeme víc trefovat bránu,“ konstatoval trenér Jindřich Trpišovský.

Jak je zvykem, proti poslednímu zápasu s Libercem musel výrazně měnit sestavu. Zčásti kvůli zraněním, ale rovněž vinou karetních trestů, které měli Kúdela, Hromada, Sýkora i Tecl.

Po dvou měsících alespoň nastoupil uzdravený Zmrhal, Deliho, který v posledních čtyřech zápasech také scházel, musel po půlhodině vystřídat Ngadeu. Stoprocentní nebyli ani Škoda s Hušbauerem, kteří začali jen mezi náhradníky.

A sledovali rozpačitý vstup slávistů do zápasu. Soupeř s řadou mladíků v sestavě hrál sebevědomě, lépe kombinoval a klidně mohl i skórovat. Jenže Navrátil dvakrát z dobré pozice netrefil bránu.

Slávisté se vzpamatovali asi po dvaceti minutách, kdy je probudila tečovaná rána Necida a vzápětí i ostrá, byť nepřesná střela aktivního Dannyho.



V závěru první půle už domácí dominovali. Brankáře Heču málem zaskočil z přímého kopu Stoch, z úhlu jej následně prověřil Flo a až na brankové čáře vyhlavičkoval Součkův pokus slovácký obránce Břečka.

Pauza přišla vhod hostům, kteří zahájili druhou půlku opět nebojácně. Ofenzivní hráče Kubalu, Navrátila či Sadílka brzy doplnil i střídající Zajíc a Slovácko podnikalo čím dál nebezpečnější útoky vstříc domácí bráně.



A třeba hlavička Krejčího po přímém kopu Sadílka byla velmi nebezpečná. Jenže zase nepřesná a k tomu poslední Slovácka v zápase.



Trpišovský totiž krátce potom do hry vypustil i Hušbauera se Škodou, kteří úplně změnili obraz hry.



Najednou se hrálo jen na hostující bránu, Hušbauer trefil tyč, třikrát nebezpečně střílel Stoch. Neprosadil se ani Škoda, kterému se pod nohy obětavě vrhali hostující obránci.



A když v samotném závěru upadl k zemi v pokutovém území domácí Souček, marně se slávisté u rozhodčího Julínka dožadovali odpískání penalty.

„Kdyby dnes bylo video, tak minimálně jedna situace by asi jako penalta posouzená byla. Otázka je, jestli bychom ji proměnili. Je třeba udělat vše pro to, aby video bylo co nejrychleji na všech stadionech. Všichni po tom voláme a čím dřív to bude, tím lépe,“ uvedl Trpišovský.

Slovácko si čtvrtou nulou v řadě a ziskem důležitého bodu polepšilo v boji o záchranu a je desáté, tři body před patnáctým Baníkem. Slavia je na druhém místě devět bodů za Plzní.

„Možná to byl náš nejhorší zápas na jaře. Bod bychom brali i před zápasem, ale pro mě je důležité i to, jakým způsobem se tým prezentuje. Až na prvních dvacet minut nejsem spokojený s výkonem, po odstoupení Havlíka šla naše hra dolů. Bod jsme spíše ubojovali. Absolutorium zaslouží oba stopeři a brankář Heča,“ prohlásil po utkání Michal Kordula, trenér Slovácka.