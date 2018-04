Je to ztráta, ale nevím, jestli zrovna v boji o titul, řekl Zmrhal

Slavia se prvních dvacet minut jen bránila, až po vynuceném střídání hostujícího záložníka Marka Havlíka se obraz hry otočil.

Domácí začali tlačit, pálili z dálky, centrovali, nic však v síti neskončilo. V utkání bylo i pár momentů, kdy se slávisté dožadovali pokutového kopu, sudí Julínek, který se musel obejít bez pomoci videa, však faul ani jednou neodpískal.

„Myslím si, že Slovácko nic nemělo kromě náznaků ze začátku první půle. Dobře jsme drželi balon, ale jediné, na co se hraje fotbal, jsou góly a ty jsme dnes nedali,“ posteskl si Zmrhal.

Bezbranková remíza doma, to je velká ztráta v boji o titul, že?

Je to ztráta, ale nevím, jestli zrovna v boji o titul.

Několikrát jste se dožadovali odpískání penalty, cítíte křivdu?

To je těžké takhle komentovat. Na hřišti rozhoduje sudí a buď pískne, nebo ne a jeho slovo platí. Ale myslím, že faul na Tomáše Součka to byl, že ho obránce zatáhl za dres.

Poslední zápasy nejste moc produktivní, v Liberci jste hráli také bez gólu. Kde je problém?

Góly tam prostě nepadají. Když šance máme, tak nezachováme chladnou hlavu a špatně ty situace řešíme, ve vápně nám chybí klid. Pak jsou chvíle, kdy trefíme tyč, dnes to byli Stoch i Hušbauer, a to je smůla, že to tam nespadne.

Slavia má starosti kvůli marodce. Vy osobně jste už byl stoprocentně připravený, nebo jste svůj start musel uspíšit?

Já už byl v Liberci na lavičce, kde jsem chtěl nastoupit, ale měli jsme nucená střídání kvůli zranění. Taky se nám tam vykartovalo několik hráčů, tak jsem šel dnes od začátku. Připravený jsem byl, ale bohužel mě chytla křeč, že jsem se pak nemohl postavit na nohu. Zkoušel jsem to rozběhat, ale nešlo to.

Je pro vás motivací v příštím zápase s Plzní, že nemáte co ztratit?

Do toho zápasu půjdeme naplno, hrajeme doma, což pro nás bude lepší. Budeme se snažit vyhrát a budeme Plzni chtít ukázat, že nějakou sílu máme.

Je to spíš poslední naděje o titul, nebo aby neslavili u vás?

To zrovna nevím. Určitě nechceme aby slavili u nás doma. Plzeň má zkušený mančaft, takže si to asi nenechají utéct ty kola po nás. My se musíme soustředit na ty týmy, co jsou za námi. Když dnes Olomouc vyhraje, tak je za námi jen o dva body, což už není velký rozdíl.