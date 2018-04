Ostrava - Sparta 3:2, Baroš trefil Baníku důležité body v boji o záchranu

Po podzimu to s nimi vypadalo všelijak, Ostravští však najednou ztrácí pouhý bod na čtrnáctou Jihlavu. Navíc ještě ve zbytku sezony hrají s momentálně třináctou Karvinou i dvanáctou Boleslaví.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Tři body z duelu se Spartou si zasloužili.

„Viděli jsme nádherný zápas. Jeden z těch, kvůli kterým trenér a hráči trénují. V Ostravě není větší zápas než se Spartou. Povedlo se nám ho vyhrát a myslím si, že po zásluze,“ uvedl ostravský trenér Páník.

Domácí dostávali soupeře pod tlak agresivním napadáním, snažili se hrát ve vysokém tempu, byli důrazní v soubojích, snad jediný nevypustili. „Hráčům jsem říkal, že fanoušci jim odpustí vše, ale ne, když nebudou bojovat,“ prohlásil Páník. A jeho svěřenci pokaždé vedli.

Fanoušci Sparty rozbíjeli stadion, dva zadržela policie Příznivci pražského klubu demolovali zařízení stadionu. "Házeli části sedaček a pyrotechniku na pracovníky bezpečnostní agentury. Házeli i kontejnery na odpad. Byli jsme požádáni o zákrok, na svobodě byly omezeny dvě osoby," uvedla policejní mluvčí Gabriela Holčáková. Dodala, že policie bude vyhodnocovat pořízené záznamy. Do bezpečnostního opatření se zapojily desítky policistů, kterým pomáhali také strážníci. Zapojeni byli policisté pořádkové i dopravní policie, kriminalisté, specialisté z antikonfliktního týmu či policisté speciální pořádkové jednotky. (ČTK)

Až napotřetí se jim nicméně povedlo náskok udržet. Zařídil ho v 86. minutě přesnou hlavičkou do horního rohu Baroš, jenž po centru De Azeveda potrestal zaváhání Štetiny. Sparťanský stoper pokazil rozehrávku a aby toho nebylo málo, v klíčové chvíli místo hlavičkového souboje s domácím kapitánem podklouzl.

Pro sparťany to bylo symbolické, zápas se jim až na pár výjimek vůbec nepovedl. Defenziva tápala, zprava doleva nikdo nezářil. Zahustel nebyl vidět směrem dopředu a z jeho strany letěl rozhodující centr, Hovorka, jenž o půli střídal zraněného Kayu, obraně nepomohl.

Na začátku zaváhal i levý bek Frýdek, který nezachytil náběh Šindeláře, jenž po centru ze standardky ve 22. minuty otevřel skóre. Baníku první vedení vydrželo jenom šest minut, jeden z lepších sparťanů Plavšič pronikl do vápna a fauloval ho Breda. Penaltu Kanga proměnil.

Domácí se znovu trefili po změně stran. Baroše fauloval Štetina kousek před vápnem a Hlinka šikovně obstřelil zeď. Znovu ale Baník inkasoval a znovu z ničeho. Kulhánek poslal míč středem vpřed, Šural ho patičkou prodloužil a Šindelářovy chyby využil přesným zakončením Kadlec.

Nedlouho poté podržel Spartu gólman Nita, jenž fantasticky vyrazil Hrubého hlavičku z malého vápna. Na druhé straně pálil jenom doprostřed Ben Chaim, jenž nahradil nevýrazného Stancia. To bylo v 66. minutě, ve zbytku utkání se hrálo jen na jednu bránu.

Baroš mohl dát víc než jednu branku, po přihrávce skvěle hrajícího Filla ale zblízka v pádu překopl. Nevedlo se ani Fillovi, který po sparťanské ztrátě na pravé straně a centru De Azeveda hlavou přestřelil. Baník ze závěrečného tlaku před zaplněnými tribunami nakonec vytěžil maximum díky svému kapitánovi a živí šance na záchranu.

„Byl to Barošův zápas, hra, kterou rozhodčí připustili, byla za hranou. Dohrál bez karty, zranil nám dva hráče. U té rozhodující branky také fauloval. Měli jsme se s tím více porvat,“ myslí si sparťanský trenér Hapal.

Sparta nevýrazným výkonem hazarduje s pozicemi zaručujícími pohárovou Evropu, posedmé za sebou nezvítězila venku a může přijít o čtvrté místo.

„Je to zklamání, neodehráli jsme dobré utkání. V úvodu jsme byli hodně nepřesní, kazili a ztráceli jsme míče. Dalo se s Baníkem hrát, nebyl až tak kvalitní v mezihře, ale my jsme neskutečně kazili, hlavně ve druhé půli. Komplikujeme si situaci, ale jsou ještě čtyři kola a uvidíme, jak to bude s počtem bodů na naší straně a na straně dalších týmů,“ dodal Hapal.