Kalabiška: Měli jsme kopat penaltu, Slavia nás nijak nepřehrávala

Karviná favorita v předehrávce 24. kola potrápila. Pokutový kop chtěli hosté třikrát - dvakrát v šestnáctce upadl Kalabiška, po změně stran ještě Štepanovský. Sudí Zelinka ani jednou neodpískal, přesto Karviná sahala v Edenu alespoň po bodu.

„Hráli jsme hezkej, dobrej fotbal, divákům se to muselo líbit. Škoda, že jsme to nedotáhli aspoň k remíze. Ten bod nám možná bude chybět, pořád se pereme o záchranu a týmy zespoda dělají body,“ uvědomuje si Kalabiška, střelec první karvinské branky - skóre otevřel už ve čtrnácté minutě po přihrávce Petera Štepanovského.

Kdybyste vedení udrželi aspoň do konce poločasu...

Až do konce zápasu. (úsměv) Ale tady je to těžké, hodně lidí Slavii žene dopředu, kádr mají kvalitní. Když prohrávají, tak ještě zapnou na vyšší obrátky. Možná ten gól přišel brzo, kdybych ho dal v devadesáté minutě, bylo by to lepší.

Byla Slavia herně lepší? Nebo šlo o vyrovnaný zápas?

Nemyslím, že by nás nějak přehrávala. Nebyl to drtivý tlak. Prohráli jsme o gól, Stoch to krásně dvakrát trefil. Projevila se jeho kvalita, ne nadarmo je tady a za takové peníze. U první branky měl super náběh a druhý gól dal z kroku, klobouk dolů! My takové nadstandardní hráče nemáme, musíme si vypracovat víc šancí a to je na Slavii těžké.

O čem svědčí, že klub s miliony v zádech vás těsně přehraje? Vyrovnává se liga, jsou týmy zespoda lepší? Čím to je?

Liga je vyrovnaná hodně. Tým zespoda může porazit i prvního, hrajeme docela běhavý a docela agresivní fotbal, i když ne vždy to vyjde. Musíme to na běhání a důrazu mít založené, každý takový houževnatý soupeř je pro Slavii těžký. Musíme tohle předvádět dál a přidat doma nějakou nadstavbu.

Můžete srovnat Slavii a Plzeň? Kdo vám v této sezoně víc zatápěl?

Plzeň jsme na jaře ještě neměli, ale byla vždycky o něco lepší. Když jsme s nimi hráli, tak nám udělali větší zámek a mají o něco kvalitnější mančaft než Slavia.

Soupeře jste chvílemi přehrávali kombinačně, on se naopak uchyloval k nákopům. Počítali jste s tím?

Trenér nás na to připravoval, věděli jsme, že budou hodně nakopávat a že uprostřed úplně nedoráží jako ostatní týmy zespodu. Slavia je techničtější, je tam víc prostoru a s takovými týmy se nám hraje líp než třeba proti Slovácku, proti němu jsme předvedli hroznej výkon.