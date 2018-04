Hubník: Zápas se Spartou je jako každý jiný. Snad se konečně nastartujeme

dnes 5:59

Během svého ročního angažmá ve Spartě získal první titul, odrazil se do Německa a do reprezentace. Pro plzeňského fotbalistu Romana Hubníka ale souboj s bývalým týmem specifický není. „Jestli přijede Sparta, Slavia, Baník... Pro mě je to zápas jako každý jiný. Chci ho vyhrát,“ říká zkušený obránce.

A svým způsobem to dává logiku. Na Letné strávil jaro a podzim 2009 jako host, v Plzni působí téměř pět let a poháry pro mistra ligy s ní získal dva. Nyní s ní mašíruje ke třetímu. Ačkoliv se náskok na čele výrazně ztenčil, protože se Plzni na jaře vůbec nedaří, titul má stále ve svých rukou. V neděli se ve šlágru proti Spartě (18.00) chce nejenom odrazit k lepším výkonům, ale i k většímu klidu pro zbývající duely. Utkání se Spartou je pro ligu událost, jak se těšíte?

Na takové zápasy se těším vždycky. Týden před zápasem je to hodně sledované, fanoušci se těší... Věřím, že tenhle duel zvládneme, konečně se nastartujeme a budeme předvádět takové výkony jako na podzim. Plzeň - Sparta Sledujte šlágr od 18.00 online. Cítíte z týmu odhodlání ukázat, že je právem první v tabulce?

Cítím to i na tréninku, kluci dřou. Pevně věřím, že to v neděli ukážeme na hřišti, že nezůstaneme jen u slov. A že předvedenou hrou a hlavně výsledkem uděláme fanouškům radost. V kabině patříte mezi nejzkušenější, jaká je vaše úloha v době, kdy se Plzni nedaří?

Záleží na situaci. Většinou tým povzbuzuju, ale když se třeba někdo trochu vykašle na souboj, tak je potřeba i zvýšit hlas. Nejsem tam od toho jen já, jsou tam i jiní starší kluci. Co bude v neděli potřeba nejvíc zlepšit?

Odhodlání, touhu jít víc za vítězstvím. To mi u toho mančaftu chybí. Je třeba začít od základních věcí. Věřím, že pak přijdou i góly a výsledky.