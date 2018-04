Tecl chválil pas Hušbauera a říká: Od tohoto zápasu se můžeme odrazit

Kolem Stanislava Tecla, který do zápasu Zbrojovka – Slavia vstoupil až v 55. minutě, když vystřídal Jakuba Hromadu, se odehrálo to nejpodstatnější, co odpolední zápas 23. ligového kola nabídl.

Dvacet minut před koncem si 27letý útočník svojí akcí vybojoval rohový kop, po němž následovala střela Miroslava Stocha, další roh a z něho centr, který Josef Hušbauer posadil před brankou přímo na Teclovu hlavu. Od zadní tyče spadl míč do brněnské sítě.

„Dostal jsem od Pepy dobrý balon do prostoru, který se při stylu bránění, který zvolilo Brno, bránit nedá,“ usmíval se jediný střelec bojovného zápasu.

S humorech shrnul celou vlastní „dvojakci“ před gólem, kterou si sám založil, když od vlastního pokutového území vyběhl s odraženým míčem, a pelášil po pravém křídle až k rohovému praporku na druhé straně: „Bylo by asi blbé, kdybych neměl více sil než hráči, kteří měli v nohou už nějakých 70 minut hry. Asi se ta akce dala řešit líp, než že to nastřelím do obránce, ale vedlo to ke gólu, takže dobrý,“ hlásil.

Gól byl zároveň Teclovým 50. zásahem v nejvyšší soutěži.

Trenér vítězů Jindřich Trpišovský, který Tecla z lavičky na hřiště poslal, mohl být se svým tahem navýsost spokojený.

„Pomohl nám, byl náběhový a nebezpečný,“ řekl. „Standa je takový X faktor. Umí vstoupit do zápasu, mužstvo kolem sebe vyburcovat tím, že na ně mluví. Je strašně silný v šestnáctce, má výborný výběr místa. Pomohl nám i ve hře, kdy dokázal rozběhat obranu, která musela ustoupit, a my jsme tak měli víc prostoru ve středu hřiště. Dnes byl jedním z klíčových důvodů, proč jsme zápas zvládli,“ chválil Tecla trenér.

V neposlední řadě Slavia při gólové situaci využila rozhozené obrany Brna, která osm minut před tím přišla o vysokého stopera Petra Pavlíka. Při bránění Pavlíka knokautoval brankář domácích Dušan Melichárek, což si vynutilo střídání klíčového beka Zbrojovky.

„Při bránění jsme se museli posunout. Byl jsem při tom rohu se Škoďákem, šlo to mezi nás, já jsem ztratit balon za Škoďákovou hlavou a Tecl to dával skoro sám. Myslím si, že by to byla pozice, kterou by Pavlík bránil,“ hlesl zklamaný Lukáš Kryštůfek, zadák Brna.

Spoluhráč Michal Škoda, za jehož hlavou Kryštůfek ztratil míč z dohledu, dodal: „Roh šel na přední prostor, já jsem na to nedosáhl, ale měl tam být někdo za mnou. On tam tedy byl, ale bohužel to byl Tecl. A dal nám gól.“

Na standardní situace v podání Slavie se Zbrojovka v týdnu důkladně připravovala, přesto jednu z nich nezvládla. Zaplatila za to draze. V součtu s tím, že už 400 minut nedala gól, ji to stojí další body, které nutně potřebuje k záchraně.

„Brno brání standardky prostorově. Měli jsme schéma, do jakého prostoru je kopat. Výhodou bylo, že Tecl přišel nějakých deset minut před tím na hřiště, a takový hráč to má trochu snadnější, než se mu bránící hráči začnou víc věnovat. Jsem rád, že Tecl, i když nehrál od začátku, pokyny vnímal a poslouchal,“ řekl Trpišovský.

Hráče pochválil za velkou bojovnost. „I díky výborným fanouškům ji ze sebe vymačkali. Výkon to byl bojovný, spíš válka na obou stranách než koukatelný fotbal,“ konstatoval trenér Pražanů.

Tecl přiznal, že týden po domácím fiasku proti Zlínu nebyl příjemný.

„Pro nás by byl bod z Brna málo. Zaváhání máme za sebou dost, proto to bylo důležité vítězství. Ten týden nebyl nic moc, na druhou stranu se člověk musí chystat na další zápas, místo aby řešil, co bylo,“ podotkl Tecl.

Na výkonu našel pozitiva, přestože nepatřil k nejlepším, jaké Slavia je schopna podat. „Konečně jsme nedostali první gól, to je pozitivní. Vyvarovali jsme se hloupých chyb. Tohle je zápas, od kterého se můžeme odrazit. Potom na to můžeme nabalovat fotbalovost,“ pravil.