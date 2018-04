Sparta v malém derby, Slavia v Brně. A zabere konečně Plzeň?

V sobotu je pořádně nabitý program, ligový fotbal se hraje už od 13 hodin – Slavia se utká s Brnem. Od tří pak Sparta vyzve v malém pražském derby Duklu. Skvěle hrající Jablonec zavítá do Boleslavi, nastoupí také Olomouc, Baník či Liberec.

Na nedělní odpoledne zbyly dva zápasy: Karviná se střetne se Slováckem a Bohemians doma zkusí překvapit vedoucí Plzeň.

Zbrojovka Brno - Slavia Praha sobota 13.00, sudí Proske, na podzim 0:2. Vysílá ČT Sport Předpokládané sestavy, Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Acosta, Pilík, Sedlák, Juhar - Michal Škoda - Zikl. Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Kúdela, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Danny, Sýkora - Milan Škoda.

Brno už čtyřikrát v řadě nezvítězilo, na jaře dalo jenom dva góly, na třetí navíc čeká už 310 minut. Když ale Zbrojovka boduje, bývá to zpravidla doma, kde získala 16 z celkových 20 bodů.

„Čeká nás jeden z nejsilnějších soupeřů v lize, který udělá maximum, aby napravil domácí prohru se Zlínem. Dá se očekávat otevřenější hra. Bude na nás, zda dokážeme být aktivní a využijeme volné prostory k útočení,“ uvedl brněnský trenér Roman Pivarník.

Slavia neprožívá slastné období, po remíze v derby selhala v Edenu se Zlínem (1:2) a místo toho, aby zkusila zdramatizovat boj o titul, se strachuje o druhou příčku – na tu si brousí zuby Liberec, Olomouc i Jablonec.

„Chceme získat tři body a získat zpět pohodu, kterou jsme předtím měli. Musíme se zaměřit na to, že jsme v posledních zápasech dostali gól do 15. minuty. Potřebujeme větší koncentraci hlavně při standardních situacích, abychom soupeře neposlali na koně. Bohužel pořád bojujeme s nemocemi, někteří hráči včetně mě a realizačního týmu jsou na antibiotikách. To nás hodně sráží,“ prohlásil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Sparta Praha - Dukla Praha sobota 15.00, sudí Julínek, na podzim 0:0. Vysílá ČT Sport Předpokládané sestavy, Sparta: Nita - Zahustel, Štetina, Costa, M. Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec, Stanciu, Sáček, Plavšič - Šural. Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Miloševič - Bilovský - Holík, Brandner, Hanousek, Podaný - Holenda.

Trenér Pavel Hapal vedl Spartu ve třech zápasech. Třikrát vedla, třikrát náskok neudržela, třikrát remizovala. Vyjde to šestému týmu tabulky napočtvrté proti Dukle, kterou Sparta doma porazila už pětkrát za sebou?

„Každý soupeř je nevyzpytatelný, navíc je to malé pražské derby, ale pro nás neexistuje nic jiného než vítězství. Věřím, že tenhle zápas pro nás může být zlomový. Že konečně odehrajeme koncentrovaně celých 90 minut a s dobrým koncem,“ řekl Hapal.

Ani Dukla nezáří, na jaře získala pouhé čtyři body a namočila se do bitvy o záchranu.

„Každý zápas je výzva a na Spartě vždy také svátek. Skvělý stadion, kulisa, soupeř. Víme, jaký výkon je třeba podat, abychom mohli uhrát dobrý výsledek. Věřím, že na to připravíme hlavy a vše co nejlépe přeneseme na hřiště,“ doufá Jaroslav Hynek, kouč Dukly.

Mladá Boleslav - Jablonec sobota 17.00, sudí Berka, na podzim 1:3 Předpokládané sestavy, Ml. Boleslav: Polaček - Pauschek, Chaluš, Šušnjar, Křapka - Jánoš, Hubínek - Konaté, Přikryl, Mareš - Magera. Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust, V. Kubista, Trávník, Jovovič - Chramosta, Doležal.

Mladá Boleslav si v posledních třech kolech připsala sedm bodů a doufá v další, doma je ale nejhorší z celé ligy a v souboji semifinalistů poháru ji čeká rozjetý Jablonec.

„Potřebujeme doma konečně uspět, i když jde proti nám protivník, který je nyní ve velké pohodě. Minule jsme vybojovali cenné vítězství v Plzni, kde jsme předvedli dobrý výkon. Ale jedině vítězstvím nad Jabloncem tyto vydřené tři body potvrdíme,“ burcuje mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Jablonec s trenérem Petrem Radou jede, na jaře ovládl všech sedm soutěžních zápasů, během minulých pěti ligových kol jenom jednou inkasoval.

„Mladá Boleslav je mančaft, který se s ohledem na rozpočet, kádr a hráče asi neoprávněně nachází dole v tabulce. Po vítězství v Plzni jsou ale určitě sebevědomí, takže z tohohle pohledu nás čeká určitě těžké utkání,“ uvedl kouč Rada.

Sigma Olomouc - Vysočina Jihlava sobota 17.00, sudí Houdek, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy, Olomouc: M. Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Hála - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Falta - Řezníček. Jihlava: Rakovan - Nový, Vaculík, Tlustý, Schumacher - Ljovin - Fulnek, Dvořák, Urblík, Holík - Ikaunieks.

Olomouc se po volnějším úvodu jara zvedá, ze čtyř posledních zápasů prohrála jediný.

„Musíme odvést minimálně takový výkon jako v posledním domácím utkání s Karvinou (1:1), ale být více produktivní,“ přeje si olomoucký kouč Václav Jílek. „Jihlava teď sice dvakrát nebodovala, ale bude potřeba se na ni dobře připravit,“ dodal.

Jihlava, která vtrhla do jarní části sezony jako uragán, se zasekla. Poč čtyřech vítězstvích přišly dvě porážky za sebou se skóre 1:7.

„Potřebujeme se výsledkově i herně zvednout. Chceme se vrátit k našim výkonům z úvodu jarní části ligy, které musí podpořit kromě lepší defenzivy i velká bojovnost,“ uvedl Michal Šmarda, jenž je v Jihlavě asistentem trenéra Martina Svědíka.

Fastav Zlín - Baník Ostrava sobota 17.00, sudí Ardeleanu, na podzim 2:2 Předpokládané sestavy, Zlín: Zlámal - Kopečný, Bačo, Gajič, Bartošák - Jiráček, Traoré - Vukadinovič, Hronek, Holzer - Vyhnal. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Procházka, Fleišman - Stáňa, Hlinka, Hrubý, Granečný - Poznar, Baroš.

Zlín povzbudil nečekaný triumf ze Slavie a doufá, že si připíše další body proti poslednímu Baníku, který má v nohách středeční dohrávku 19. kola s Plzní (0:0).

„Zatím si po jedné výhře nemůžeme v žádném případě dovolit vydechnout. Před námi stojí nesmírně důležitý zápas, který hodně napoví o našich kvalitách a také vyhlídkách na záchranu,“ prohlásil zlínský trenér Vlastimil Petržela, který si pochvaluje atmosféru v kádru.

„Tým se proti době, kdy jsem k němu přišel, herně zvedl. Má vnitřní sílu, naše výkony jsou kompaktnější, zlepšila se i taktická hra. Pokud zopakujeme bojovný výkon ze zápasu na Slavii, můžeme souboj s Baníkem zvládnout,“ dodal trenér, který minulou sezonu vedl právě Baník.

To jeho protějšek Bohumil Páník přišel do Ostravy po vyhazovu ze Zlína. A doufá, že si jeho tým poradí v nahuštěném programu. „Dva dny mezi zápasy jsou na hraně, mužstvo je ale schopno se dát dohromady a posbírat síly. Důležité je, že mužstvo je čisté a má v hlavě víru,“ uvedl Páník.

Slovan Liberec - FK Teplice sobota 18.00, sudí Orel, na podzim 1:2. Vysílá O2 TV Sport Předpokládané sestavy, Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Mikula, Knejzlík - Breite, Folprecht - Oscar, Bosančič, Potočný - Pulkrab. Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Soungole, Kučera - Hyčka, Trubač, Hora - Červenka.

Liberec se tlačí na nejvyšší příčky, na druhou Slavii ztrácí pouze bod. Vděčí za to pěti zápasům bez porážky.

„Hrajeme doma, takže my musíme být nebezpeční, diktovat hru a dostat Teplice pod tlak, protože potřebujeme potvrdit tři body ze Slovácka. Půjdeme jedině za vítězstvím, abychom se udrželi v tabulce nahoře,“ prohlásil Miroslav Holeňák, asistent trenéra Liberce.

Teplicím se naopak po zimní přestávce nevede podle představ, porazily jenom Zlín. Na hřištích soupeřů navíc neumí, z jedenácti venkovních duelů vyhrály jediný.

„Na jaře jsme zatím venku nebodovali, ale naposledy doma se Spartou už to vypadalo herně celkem slušně. Na to chceme navázat a nechceme prohrát. Pozornost určitě budí Pulkrab. Že je dobrý útočník, jsme věděli, ale asi nikdo netušil, že mu to tam bude takhle padat. Hlídat si ale musíme i jiné ofenzivní hráče,“ uvedl teplický asistent trenéra Radim Nečas.

MFK Karviná - 1. FC Slovácko neděle 16.00, sudí Příhoda, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy, Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Šisler - Voltr, Janečka, Budínský, Kalabiška - Wágner. Slovácko: Heča - Juroška, Šimko, Břečka, Divíšek - Daníček - Navrátil, Machalík, Sadílek, Petr - Zajíc.

Karviná na svého nedělního soupeře neumí, po postupu do ligy mu ve třech vzájemných utkáních dala jediný gól a stále čeká na výhru. Na jaře ale svěřenci kouče Muchy ještě nepoznali přemožitele.

„Utkání pro nás má velký význam. Tabulka je dole velmi vyrovnaná a soupeř taky jako my hraje o záchranu. Čekáme hodně těžké utkání, ale jdeme do toho s tím, aby body zůstaly doma,“ věří karvinský asistent Ivan Kopecký.

Slovácko má před sebou tři záchranářské duely, po Karviné bude hrát s Brnem a Duklou.

„Věřím, že se nám podaří v Karviné navázat na jarní venkovní výsledky, na výhru v Ostravě a remízu v Mladé Boleslavi. Nemusím zdůrazňovat, že v naší situaci potřebujeme bodovat. Potýkáme se však s kvalitou v ofenzivě, nedaří se nám koncovka,“ prohlásil Michal Kordula, trenér Slovácka.

Bohemians Praha 1905 - Viktoria Plzeň neděle 18.00, sudí Hrubeš, na podzim 1:2. Vysílá O2 TV Sport Předpokládané sestavy, Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Luts - Tetteh. Plzeň: Hruška - Limberský, Hubník, Hájek, Kovařík - Hořava, Hrošovský - Zeman, Čermák, Kopic - Bakoš.

Bohemians pravidelně střídají venkovní porážku a domácí vítězství. Budou ve „zvyku“, který trvá už sedm kol, pokračovat i v neděli?

„Plzeň na jaře jednoznačně zůstává za očekáváním, šest bodů z šesti kol je málo. S takovou bilancí by nebyl spokojen žádný tým. Nejsou ve formě a mají špatné období. My naopak všechny tři domácí zápasy na jaře vyhráli a samozřejmě si přejeme, aby naše domácí série pokračovala. Pokud se nám podaří předvést takový výkon jako v předešlých domácích zápasech, bude to mít Plzeň s námi těžké,“ věří v překvapení Martin Hašek, trenér Bohemians.

Plzeň zažívá nejhorší sérii od roku 2010, z posledních šesti utkání vyhrála jedinkrát. Venku je ale se 27 body suverénně nejlepším týmem soutěže a s Bohemians už pětkrát v řadě neprohrála.

„Bohemka hraje velmi disciplinovaně a i na základě toho se dnes pohybuje v první polovině tabulky, což tak často nebývalo. Víme, že hlavně v domácím prostředí jsou velice silní. My venku také moc gólů nedostáváme, takže uvidíme, jak se ten zápas bude vyvíjet,“ prohlásil plzeňský kouč Pavel Vrba.