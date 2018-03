Olomouc hájí pohárové místo na Dukle, Baník zabojuje o záchranu s Jihlavou

Olomouc navzdory nepovedenému vstupu do jarní části soutěže stále drží čtvrté místo, které jako poslední zaručuje účast v pohárové Evropě. Pokud ho však chce Sigma uhájit, musí už zabrat, protože od pátého Jablonce ji dělí jeden a od šesté Sparty dva body.

Hanáci vyhráli jen jeden z pěti jarních zápasů a venku prohráli tři poslední utkání. „Olomouc je velmi pohyblivá a kompaktní, a i když to nepotvrzuje výsledky jako na podzim, tak ve všech zápasech k tomu měla velmi blízko. Nebezpečná je stále,“ uvedl Jaroslav Hynek, trenér Dukly.

Jeho tým v minulém kole vítězstvím 2:1 nad Ostravou bodoval po třech zápasech a od pásma sestupu ho osm kol před koncem dělí jen čtyři body. „Zápas s Baníkem nám ukázal, jak koncentrovaný výkon umíme. Je třeba to zahrát opakovaně, nesmíme polevit,“ dodal Hynek.

Dukla Praha - Sigma Olomouc pátek 18.00, rozhodčí Franěk, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy, Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Miloševič - Brandner, Holík, Bilovský - Schranz, Holenda, Podaný. Olomouc: Reichl - Sladký, Radakovič, Polom, Falta - Kalvach - Zahradníček, Plšek, Houska, Hála - Řezníček.

Času nazbyt nemá ani Ostrava, která je s dvanácti body poslední a na příčky zajišťující záchranu ztrácí osm bodů. Baník má sice odložené utkání s vedoucí Plzní k dobru, ale v posledních pěti zápasech získal jediný bod, takže proti Jihlavě potřebuje nutně zabrat.

Vysočina naopak vstoupila do jara skvěle a po sérii čtyř vítězství za sebou prohrála až v minulém kole v Jablonci.

„Chtěli bychom napodobit Jihlavu v tom tažení, které teď mají. To, že jim nevyšlo poslední utkání, ve kterém hráli v trochu pozměněné sestavě, vůbec nic neznamená,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník. „Ve hře je ještě třicet bodů, my budeme válčit. Jedno vítězství nás může dostat do lepší psychické stability,“ dodal.