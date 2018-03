Nejen derby. V lize se utkají nejlepší týmy jara a Plzeň jede do Zlína

Na jihu Moravy letos nevyhrála Sparta ani Slavia. Plzeň už ale zabrat potřebuje, vždyť na jaře nevyhrála žádný zápas a její náskok na prvním místě se povážlivě tenčí.

Liberec - Brno pátek 20.15, rozhodčí Matějček Ligové 21. kolo otevře předehrávka v Liberci. Domácí jsou čtvrtí v tabulce a výhra je posune na třetí pozici. Naopak Zbrojovka je po domácí prohře s Boleslaví předposlední, čili na sestupové pozici. Podzimní duel vyhrál Liberec 2:1.

A může být hůř, pokud slávisté v sobotu splní poněkud netradiční roli favorita derby na Letné.

„Naposledy když jsem hrál ještě za žáky, byla Slavia favorit na Spartě,“ glosoval názory bookmakerů slávistický záložník Tomáš Souček.

Jde o hodně. „O Evropu, klíč od Prahy nikoho moc nezajímá,“ tvrdí bookmaker Petr Urbanec z Tipsportu. „Můžeme se těšit na ostrý zápas nahoru dolů,“ předpovídá.

Sparta neuspěla v derby proti Slavii už třikrát po sobě. V minulé sezoně prohrála doma 0:2 a v Edenu remizovala 1:1. Letos na hřišti soupeře na podzim padla také 0:2.

„Uděláme všechno, abychom byli úspěšní. Slavia je na tom v tabulce líp, to každý vidí. Ale derby favorita nemá,“ tvrdí nový trenér Sparty Pavel Hapal, mimochodem dobrý kamarád s koučem soupeře Jindřichem Trpišovským.



VIDEO: David Lafata a Pavel Hapal před sobotním derby Sparta - Slavia Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oba před derby vzpomínali, jak společně studovali trenérskou licenci, jak společně bydleli na pokoji při stáži v Kolíně nad Rýnem. „Nikdy jsme mezi sebou neměli žádný problém a věřím, že ani nebudeme mít,“ dodal Hapal.

Sparta - Slavia sobota 17.30, rozhodčí Královec, na podzim 0:2 Předpokládané sestavy

Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Costa, M. Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec, Kanga, Stanciu, Vatajelu - Lafata. Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Deli, Bořil - Souček - Van Buren, Hušbauer, Danny, Stoch - Škoda (Necid).

Trenérem Sparty je od minulého úterý, nový tým dovedl k remíze v Karviné a teď se chystá na Slavii. Zápas zápasů, mimořádnou událost. „Pracujeme na tom, abychom byli dobře připravení,“ tvrdí a kapitán David Lafata ho doplňuje: „Derby je ten zápas, v němž můžeme celou sezonu obrátit.“

Sparta ztrácí z pátého místa na Slavii sedm bodů, zaostává herně, ani změna trenéra zatím nepřinesla evidentní zlepšení. „Ale přesto je pravda, že derby favorita nemá, i když je to klišé,“ míní kouč soupeře Trpišovský.

Ten v týdnu před derby dál řešil problémy se zraněnými. Derby s největší pravděpodobností vynechají Sýkora se Zmrhalem, nejistý je ale i start Škody a dalších hráčů. Sparta zase na poslední chvíli řeší možný návrat Šurala, který od zimy nehrál kvůli zlomenině palce u nohy.

„Už se zapojuje do určité fáze tréninků,“ připustil Hapal, který před týdnem nasadil do útoku kapitána Lafatu. Ten k vítězství nepomohl, v Karviné podal nevýrazný výkon, stejně jako - především ve druhém poločase - celý tým.

Naopak Slavia jde do derby povzbuzená čtyřmi výhrami v řadě. A zejména to poslední nad Olomoucí, kterou smetla výborným závěrem, mělo grády. „Konečně to vypadalo jako totální fotbal,“ shodovali se slávisté.

Jaký fotbal předvedou na Spartě?

Vysočina Jihlava - Jablonec sobota 15.00, rozhodčí Proske, na podzim 0:5 Předpokládané sestavy

Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Fulnek, Urblík, Ljovin, Zoubele - Dvořák, Ikaunieks. Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust, V. Kubista, Trávník, Jovovič - Chramosta, Doležal.

Kromě derby nabízí liga o víkendu i další zajímavé souboje. A trochu nečekaně je jedním z nich i zápas Jihlavy s Jabloncem. Oba týmy totiž na jaře jako jediné vyhrály všechny zápasy.

„Nikdo z nás asi nečekal, že budeme mít v tuto chvíli plný počet bodů. Ale musím přiznat, že těžší los měla Jihlava,“ řekl trenér Jablonce Petr Rada.



Zatímco jeho tým postupně porazil Teplice, Duklu, Zlín a Ostravu, Jihlavští, po podzimu poslední tým ligy, si kromě Dukly a Teplic nečekaně vyšlápli především na Slavii a Plzeň.

Pražany porazila Jihlava v prvním jarním zápase v mrazivých zimních podmínkách, které budou na Vysočině i v sobotu. „Na každé utkání se připravujeme stejně zodpovědně. Díky našim jarním výsledkům je v týmu dobrá nálada, ale ještě je před námi dlouhá a především těžká cesta,“ uvědomuje si Michal Šmarda, asistent trenéra Svědíka.

Baník Ostrava - Dukla sobota 15.00, rozhodčí Nenadál, na podzim 0:2 Předpokládané sestavy

Ostrava: Laštůvka - Breda, Psyché, Procházka, Granečný - Hrubý, Hlinka - Fillo, Diop, De Azevedo - Baroš. Dukla: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Podaný - Bezpalec, Holek - Miloševič, Holík (Bilovský), Brandner - Holenda.

Kromě souboje nejlepších týmů jara sobota nabídne i duel dvou z nejhorších týmů, které už nutně potřebují zabrat. Ostrava i Dukla získaly na jaře jen bod. Domácí půjdou do zápasu s novým trenérem Bohumilem Páníkem.

A hlavně s jasným úkolem: snížit sedmibodovou ztrátu na záchranu.

„I když jsme v týdnu vypadli z poháru v Boleslavi, mužstvo neodehrálo špatný zápas. Kvituji, že někteří hráči se vrátili ke svým lepším výkonům, věřím, že v tom proti Dukle budeme pokračovat,“ uvedl nový kouč Baníku.

Pražská Dukla je v tabulce třináctá, jen bod nad sestupovým pásmem a na hřištích soupeřů je nejhorší ze všech. „Naším velkým problémem je, že neproměňujeme šance. To musíme změnit. Musíme do naší hry dostat větší klid,“ tvrdí Patrik Brandner, jeden z útočníků Dukly.

Mladá Boleslav - Slovácko sobota 15.00, rozhodčí Orel, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy

M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Chaluš, Takács, Křapka - Jánoš, Hubínek - Konaté, Valenta, Přikryl - Komličenko. Slovácko: Heča - Juroška, Šimko, Břečka, Divíšek - Janošek, Daníček - Navrátil, Sadílek, Petr - Zajíc.

Boleslavi pomáhá nový trenér Jozef Weber, který v týdnu dovedl mužstvo do semifinále národního poháru a předtím i k důležité ligové výhře 3:0 v Brně.

„Když předvedeme výkon jako naposledy v Brně, určitě se nemáme čeho bát. Navíc hrajeme doma, což je výhoda,“ tvrdí Tiémoko Konaté, boleslavská posila ze Sparty.

„Mezi devátým a patnáctým místem je rozdíl pouhých tří bodů. Každé další ligové kolo přináší překvapivé výsledky. My bychom se chtěli dostat do klidnějších vod co nejdřív. A k tomu je potřeba sbírat body i venku,“ uvedl obránce Slovácka Josef Divíšek.

Slovácko v Mladé Boleslavi uspělo naposledy před osmi lety, od té doby tam jen prohrává.

Sigma Olomouc - Karviná sobota 20.00, rozhodčí Julínek, na podzim 5:3 Předpokládané sestavy

Olomouc: Reichl - Sladký, Radakovič, Jemelka, Hála - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Řezníček. Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Janečka, Panák - Štepanovský, Budínský, Kalabiška - Wágner.

Žádný jiný zápas v aktuálním ligovém ročníku nenabídl víc branek, než podzimní duel Olomouci v Karviné. Sigma u polských hranic vyhrála 5:3.

„Karviná byla po podzimní části v přímo ohrožená sestupem, vstup do jarní části se jí ale povedl daleko lépe a je jedním z mužstev, které ještě neprohrálo. Řekl bych, že to korunovali i výkonem ve druhém poločase proti Spartě,“ řekl kouč Olomouce Václav Jílek.



Sigma a Teplice jsou jediné týmy, které od začátku sezony ještě neprohrály doma. „Nedostávají moc gólů, takže jsou nebezpeční, i když teď nesbírají tolik bodů jako na podzim,“ uvedl hostující kouč Josef Mucha.

Půjde o páté vzájemné soutěžní utkání, Karviná ještě Olomouc nikdy neporazila.

Bohemians - Teplice neděle 15.00, rozhodčí Ardeleanu, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy

Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Bartek - Nečas. Teplice: Diviš - Hyčka, Ljevakovič, Král, Krob - Soungole, Kučera - Červenka, Hora, Žitný - Vaněček

Na domácím hřišti jsou na jaře stoprocentní, venku bez bodu. Fotbalisté Bohemians se v ligové tabulce drží na sedmém místě, bod před Teplicemi, nedělním soupeřem.

„Teplice mají stabilizovaný tým s pohárovými ambicemi. Loni jim to uniklo jen o kousek, letos jim chybí pár bodů,“ hodnotí trenér Bohemians Martin Hašek nadcházejícího soupeře.

Ten před týdnem zdolal trápící se Zlín díky gólům devatenáctiletých mladíků Alexe Krále a Patrika Žitného. „Bohemka je těžký soupeř, ale do každého zápasu jdeme s tím, že chceme tři body. Uvidíme, jak bude zápas vypadat,“ řekl Jan Krob z Teplic.

V zápasech Bohemians a Teplic tradičně nepadá moc branek, v posledních čtyřech případech vždy maximálně dvě.

Fastav Zlín - Viktoria Plzeň neděle 18.00, rozhodčí Franěk, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy

Zlín: Zlámal - Kopečný, Bijimine, Gajič, Bartošák - Ekpai, Jiráček, Hronek, Holzer - Vukadinovič - Železník. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - Kopic, Kolář, Kovařík - Krmenčík.

Zlín pod novým trenérem Vlasimilem Petrželou v lize ještě nevyhrál, ale v poháru v týdnu postoupil přes Hradec Králové. To Plzeň se rvala o čtvrtfinále Evropské ligy se Sportingem Lisabon, uniklo ji až v prodloužení.

„Každý pozitivní výsledek vám dodá energii. Náš výkon proti Sportingu je rozhodně povzbuzující do další práce. V lize jsme dosud hráli velmi dobře, akorát jsme zápasy nezvládli výsledkově,“ myslí si plzeňský útočník Marek Bakoš.

Viktoria, která po podzimu vedla ligu o čtrnáct bodů, na jaře remizovala v Olomouci (0:0), prohrála s Jihlavou (0:1) a remizovala s Libercem (2:2). V Ostravě nehrála kvůli zmrzlému terénu.

„Plzeň je jasným favoritem, takže je naše situace velmi obtížná. Tvrdě trénujeme, pracujeme na změně stylu. Chceme naši strašně pomalou hru zrychlit, odstranit z ní nakopávané míče. Stále doplácíme na chyby v obraně, kde se hráči navzájem nezajišťují, což platí o naší poslední prohře v Teplicích. Pokud bychom důsledně plnili taktické pokyny, tak bychom neprohráli,“ uvedl zlínský kouč Petržela.