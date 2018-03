Po mládeži Sparty povede v derby Slavii. Už aby to začalo, říká Trpišovský

Na podzim 2016 se o něm v souvislosti s úhlavním rivalem slávistů mluvilo dvakrát - napřed měl nahradit odvolaného Zdeňka Ščasného, současného sportovního ředitele Sparty. Před Vánoci pak byl Trpišovský hlavní variantou místo Davida Holoubka, jenž tehdy ještě neměl potřebnou licenci.

Ke Spartě měl Trpišovský blízko i proto, že v minulosti vedl její mládežnické výběry. A derby proti Slavii s juniorkou zažil. „Jednou jsme dokonce vyhráli 6:0, kdyby se to teď povedlo zopakovat, byl bych rád,“ prohodil s úsměvem.

„Ale mládež a dospělý fotbal je samozřejmě něco úplně jiného. Tam bylo pár rodičů, tady bude plný stadion. Těším se hlavně na tu atmosféru, zažil jsem ji jako divák a teď jsem hrozně rád, že můžu být v centru dění,“ uvedl Trpišovský.

Které fotbalisty jste v mládeži Sparty vedl? Nebyl mezi nimi i Josef Hušbauer?

Ten byl starší. Potkávali jsme se různě na trénincích, ale přímo v zápase jsem ho nevedl. Už to byl starej kozák. Ale z hlavy si pamatuju určitě Zdeňka Folprechta, Davida Pavelku... Ti se z ročníku 1991 dostali asi nejdál, pak jsem vedl Petra Putze, Ondru Krajáka. A z mladších se k nám posunul Pavel Kadeřábek, ten už se mnou hrál to zmiňované derby. A Jirka Skalák možná také.

Jak se cítíte nyní před vaším prvním „dospělým“ derby?

Těším se, že to zažiju. Před lety to pro mě bylo sci-fi, na zápasy jsem napřed chodil jako fanoušek, pak jako nestranný pozorovatel. Před nedávnou dobou se mi nesnilo, že takový zápas zažiju na vlastní kůži. Už aby to začalo. Týden je strašně dlouhý, zájem o zápas je velký. Byl bych nejradši, kdyby za pět minut byl výkop a my bychom šli hrát.



DERBY ONLINE Zápas Sparta - Slavia budeme sledovat minutu po minutě Hraje se v sobotu od 17.30 hodin

Cítíte se jako favorit?

Určitě ne. Že derby nemá favorita, je sice strašné klišé, ale ona je to prostě pravda. Standa Tecl říkal, že to je utkání mimo ligu. Má pravdu. Všechno se maže, strašně těžko se na takový zápas připravujete. Hodně důležitý bude vstup do zápasu.

Vypsal jste hráčům nějaké speciální prémie za výhru?

Určitě ne. Zápas je tak velký, že to není potřeba. Hráči mají velkou motivaci ode mně za předchozí dvě utkání a je jen na nich, zda si bonus promění. Každý se těší, na tenhle zápas není nic speciálního.

Prozradíte ten bonus?

O den větší volno v reprezentační přestávce než mělo být. Před Olomoucí jsem jim to zapomněl říct a možná bylo dobře, že jsem jim to sdělil až po zápase.

VIDEO: Zdravotně nic moc, ale chceme stíhat Plzeň, tvrdí slávisté Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sparta minulý týden vyměnila trenéra. Co říkáte na Pavla Hapala?Studovali jsme spolu trenérskou profilicenci v jednom ročníku. Dva roky jsme spolu studovali, pamatuju si společnou stáž v Kolíně nad Rýnem, kde jsme spolu spali na pokoji, takže se známe velice dobře. I po škole jsme se několikrát viděli. Na srazech, na fotbalech. Pavel byl vždycky výbornej kluk, ať už jako fotbalista, tak potom jako trenér. Tím, že byl u slovenské jedenadvacítky, tak od nějakých hráčů vím, že to je prostě dobrý trenér, což je i vidět. Pro nás stížená situace, že do Sparty přišel dobrý trenér. Nečeká nás nic jednoduchého.

Na druhou stranu, může trenér s týmem něco udělat za tak krátkou dobu?

Už to bude druhý týden. Vždycky nový trenér může přinést nějakou změnu, třeba změnu klimatu v týmu. Netroufnu si odhadovat, jaké to tam bylo, ale pokud je tam někdo druhý týden, tak můžete třeba jinak využít potenciál hráčů. Pavel je určitě v lepší pozici než první týden, má za sebou první utkání, které mu třeba hodně ukázalo.

„O ztráty Plzně se moc nestarám, máme dost svých starostí,“ říká kouč Slavie „Jsme povinni fanouškům nabídnout dobrý fotbal, to je pro nás primární. Pokud to budeme opakovaně potvrzovat, tak se můžeme dívat na ostatní, ale zatím jsme toho moc nedokázali. Díváme se spíš na sebe, abychom to zvládali alespoň tak, jako s Olomoucí,“ prohlásil trenér Trpišovský. „Zbývá deset zápasů o třicet bodů. Chtěli bychom být jarní mistři, takový zápas jako je derby by v tom hodně pomohl. Pak se ale může stát cokoliv, bude reprezentační pauza, spousta hráčů bude odjíždět z týmů a ke konci ligy všem ztěžknou nohy.“



Vám se hodně ukazuje slovenský záložník Miroslav Stoch. Co říkáte na jeho zlepšení?

Někteří hráči mu říkali, že už nedoufali, že bude hrát pro tým tolik jako teď. Myslím, že největší změna u něj je ve fitness datech, která máme po utkání. Po jednom zápase říkal, že tohle v životě nenaběhal za celou sezonu. Je hodně vidět, že je daleko víc v pohybu, že hraje víc k brance než v minulosti. Hraje přímočařeji. Abnormálním způsobem zlepšil obrannou fázi, což je důležité.

Jen produktivní zatím moc není.

Přáli bychom si, aby měl víc bodů. Řekl bych, že ne jeho vinou to tam nepadá. Proti Olomouci měl dvě skvělé střely a když má gólman skvělý zákrok, je to proti němu. Udělal velký posun ve fitness projevu, v obraně, v přímočarosti. Navíc chodí víc do vápna, udělal velký progres. Pokud v tom bude pokračovat, tak body určitě přijdou.

Olomoucký trenér Jílek uvedl, že Stoch je pro něj hráč evropských parametrů. Jak ho vnímáte vy?

V tomhle utkání jo, ale potřebuju ten pocit mít víckrát. Jsem překvapený, že strašně dobře přijímá kritiku, bere to v dobrým. Je vidět, že si některé věci bere k srdci, spolupráce s ním je dobrá. Ale ofenzivní hráči jsou hodnocení podle bodů, takže evropské výkony to budou, až budou body.

Musel jste mu hodně promlouvat do duše?

Moc. Bylo a je s ním hodně práce. Má obrovský talent, má velký respekt protihráčů, je to vidět, když je na balonu. Mobilitu a driblink má skvělý, jen si myslím, že to v minulosti nepoužíval. Teď se častěji dostává do situací jeden na jednoho, víc navádí balon do ofenzivní třetiny hřiště. Nechci ho úplně přechválit, protože jsme s ním nebyli spokojení přes zimu. Výkony mají stoupající tendenci a když o někom takhle mluvím, tak mu další zápas nevyjde. Nechtěl bych ho zaklít.