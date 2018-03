Občas si hrajeme svoje zápasy, což není dobré, prohlásil Štetina

Závěr vypjatého zápasu přitom mohl vypadat jinak, kdyby Štetina v 78. minutě za stavu 1:3 lépe trefil balon hlavou. Z bezprostřední blízkosti minul.

Sparta pak luxusní výhodu, kterou si vytvořila třemi zásahy v první půli, prohospodařila. Poslední branku inkasovala v páté minutě nastavení z penalty, kterou proměnil Milan Škoda.

„Můžeme si za to sami. Je to pořád dokola, uspokojíme se vedením a to nás vytrestá. Přestaneme hrát a jdeme takovému výsledku naproti. Bohužel,“ litoval Štetina po utkání.

Co zápas zlomilo ve váš neprospěch?

Šlo o dva rozdílné poločasy. První byl v naší režii, ve druhém jsme jen občas ohrozili soupeřovu branku. Slavia otevřela hru, ale zlomili jsme si to sami. Přestali jsme hrát, přestali jsme být aktivní. Odrazilo se to v tom, že jsme dostali gól. Bylo to jen otázkou času, protože jsme neplnili to, co jsme měli. Koledovali jsme si o to.

Sparta umí v prvním poločase zahrát dobře, ale pak vypne. Proč se to pořád opakuje?

Sám nevím. První půli hrajeme to, co chceme. Druhou ne. To je jen o hlavách, já prostě nevím. Když vzadu vyhrajeme souboj, musíme dohrát odražený míč. V první půli jsme to zvládali slušně, ve druhé šla akce za akcí, centry do vápna. Gól byl otázkou času.

Nemůže být problém třeba v kondici?

To jsme zvládli. Myslím, že kondičně jsme připravení dobře. Neviděl jsem na nikom, že by nemohl.

Je výsledek 3:3 velkou komplikací pro zbytek sezony?

Celkově tu sezonu nemáme dobře rozehranou. Všichni to vidí. Chtěli jsme se od tohoto zápasu odrazit. Myslím, že v prvním poločase jsme měli hodně dobrých věcí, ale nejde nám na to tak nějak navázat. Je to trošku i o charakteru, abychom to zvládli jako mužstvo společně. Občas si tam hrajeme svoje zápasy, což není dobré.

Co jste říkal na počasí? Ve druhé půli silně chumelilo, trávník byl pod sněhem.

Bylo nefotbalové, bohužel. Občas se ve sněhu ztrácel balon, nebylo to ideální. Ale dohrát se to muselo.