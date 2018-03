Byl jsem si skoro jistý, že to ofsajd nebyl, řekl střelec Tecl

První dva jarní zápasy sledoval z lavičky, minule v Mladé Boleslavi si zahrál šest minut. S Olomoucí už Stanislav Tecl pobyl na trávníku o něco déle a za důvěru se trenéru Jindřichu Trpišovskému odvděčil nejlepším možným způsobem - vítězným gólem.

Jeho branku na 2:1 z osmdesáté minuty posvětil až videorozhodčí, jelikož hlavní sudí Orel ji kvůli domnělému ofsajdu nejdřív neuznal. „Já si byl skoro jistý, že to ofsajd nebyl. Ale proto to video máme, aby se takové situace posuzovaly správně,“ řekl Tecl, který deset minut před gólem vystřídal Dannyho.

„Posledně proti Bohemce nám video branku sebralo, teď se nám to vrátilo, je to 1:1,“ dodal s úsměvem.

Věříte, že vám gól pomůže do sestavy?

Je nás tu hodně a nemyslím, že by to bylo o jedné brance. Musím to potvrzovat v tréninku a zase čekat na šanci. Když přijde, tak ji využít.

Jak vnímáte vaši současnou pozici?

Samozřejmě to není nic jednoduchého, ale je to fotbal. Už ho hraju dlouho na to, abych se s takovými situacemi uměl vyrovnat. Takhle to prostě je, jednou jste dole, jednou nahoře. Jsem rád, že se daří, že se vyhrává. To je podstatné.

Mluvíte o své situaci s trenérem? Říkal vám, co od vás očekává?

Připojil sem se do přípravy asi o měsíc později, takže jsem měl vůči klukům trochu kondiční manko. To se pomalu snažím zlepšovat. S trenérem se samozřejmě bavíme, ale to by mělo zůstat mezi námi.

Nebyl jste přeci jen trochu rozladěný? V Jablonci nejlepší střelec a prakticky jistý základ, tady lavička.

Je to Slavie, tady se o místo bojuje každý trénink, každý zápas. Nepočítal jsem s tím, že přijdu a budu hrát každý zápas 90 minut. V tomhle jsem to viděl realisticky.

Návratu do Slavie jste ani trochu nezalitoval?

Nemá cenu se tím moc zaobírat. Tak to prostě dopadlo. Co se má stát, to se stane, tím se řídím. Třeba to bude o to sladší na konci.

Olomouci jste se díky výhře vzdálili na pět bodů, byl to důležitý krok v boji o druhou příčku?

Samozřejmě. Je dobře, že jsme se trochu odpoutali od týmů za námi.

V závěru jste měli obrovský tlak, byl to už totální fotbal, jak sliboval kouč Trpišovský?

To asi úplně ne, ale postupnými krůčky se k tomu dostáváme. Hrajeme čím dál tím víc podle našich představ.



Jdete do derby v lepším rozpoložení než Sparta, která v sobotu remizovala v Karviné?

Derby nemá favorita, to je zápas mimo ligu. Tam rozpoložení nehraje žádnou roli, čeká nás těžký zápas.