Reichlův festival lapených šancí. Bez tří bodů to bylo k ničemu, litoval

Hušbauerovy a Stochovy dělovky z dálky, v závěru první půle tutovka domácího kapitána Škody z malého vápna. Nebo Stochovu rána z přímého kopu, která v 74. minutě letěla rovnou do horního rohu.

To všechno lapil fantastický olomoucký gólman.

„Ten festival, kdy nás Reichl vychytal, stále pokračoval,“ ocenil ho na pozápasové tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

VIDEO: O platnosti gólu musel v utkání Slavie s Olomoucí rozhodnout až videorozhodčí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stochova střela ze standardky však byla poslední příležitostí, kterou Slavia kvůli Reichlovi neproměnila. Hned na to se po rohu trefil Milan Škoda, vzápětí Stanislav Tecl a v 84. minutě ještě Mick van Buren, který stvrdil domácí vítězství 3:1.

Olomouc přitom v Edenu vedla díky Hálově trefě z 57. minuty. Jak jste zápas viděl z brány?

Od čtyřicáté minuty nás Slavia hodně přehrávala, létalo to z jedné strany na druhou. V šatně jsme si řekli, že do druhé půle musíme vstoupit lépe. Povedlo se, dali jsme gól, ale pak už to bylo na jednu bránu.

Férové gesto Olomoucký brankář Reichl v 78. minutě za stavu 1:1 přiznal, že tečoval ostrý centr Van Burena, který proletěl do zázemí na druhé straně hřiště. „To by udělal každý. Jasně jsem to tečoval, bych byl v televizi za blbce, kdybych se nepřiznal,“ řekl Reichl novinářům. Hned na to si něco emotivně vysvětloval se slávistou Stochem, který míč z autu okamžitě uvedl do hry a vybojoval pro domácí roh.

„Jak jsem se přiznal, tak jsme nebyli posunutí doprava. A on rychle rozehrál. Měl aspoň počkat, abychom se posunuli. Pak se mi omlouval,“ vysvětlil Reichl.



Druhý poločas jste odchytal před zaplněným kotlem Slavie, jaký to byl pocit?

Snažil jsem se diváky nepřipouštět. Ale samozřejmě výborná atmosféra, fanoušci super. Sice na mě házeli piva a zapalovače, ale mně to nevadí. (úsměv)

Jak jste se připravoval psychicky po dlouhé pauze bez chytání?

Každý týden stejně. Jde o to být připravený na šanci a když přijde, tak se jí chytit. Proti Slavii to moc nevyšlo, dostal jsem tři góly.



Ty padly až v závěrečné čtvrthodince. Neříkal jste si, že to je zápas, v kterém vás nepřekonají?

Říkal jsem si to. Je mi vyčítáno, že dostávám hodně góly na konci a teď se to bohužel potvrdilo.



Jste navzdory třem inkasovaným brankám pyšný na nějaký svůj zákrok?

Gólman musí něco chytit, spíš se podívám na inkasované góly a musím se z nich poučit. Tím se posouváte dál.



Co jste od Slavie vlastně očekávali?

Věděli jsme, že Slavia je kombinační mužstvo, silná ve standardkách. Umí si pomoci dlouhým míčem ke Škodovi a potvrdilo se to. Umlátili nás standardkami a centry.



Je souboj o druhé místo rozhodnutý?

Je to jen o pět bodů. Nikdo od nás nečekal, že budeme takhle vysoko, můžeme hrát v klidu. Jeli jsme sem s tím, že můžeme jen překvapit, vypadli nám nějací hráči ze základu... První poločas byl docela vyrovnaný, ale pak jsme odešli. Slavia byla lepší na míči a zaslouženě vyhrála.