Sparta otevře v Karviné novou kapitolu. V neděli hrají nejlepší čtyři

Plzeň, která se vrátila ze zápasu Evropské ligy proti Sportingu Lisabon, přivítá ve Štruncových sadech Liberec. Slavia hraje na domácím hřišti s Olomoucí. To jsou fotbalové nedělní taháky kola, přesto bude hlavní pozornost upřena především na Spartu.

Dukla - Vysočina Jihlava pátek 18.00, rozhodčí Machálek Ligové 20. kolo otevře předehrávka na Julisce. Domácí na jaře stále čekají na výhru, zato hosté překvapivě postupně porazili Slavii, Plzeň a Teplice a opustili poslední místo. Podzimní vzájemný zápas skončil výhrou Vysočiny 3:2.

Už s novým trenérem Pavlem Hapalem se vydá na 400 kilometrů dlouhou cestu k polským hranicím do Karviné, kde se v sobotu střetne s domácím týmem.

„Snažím se mužstvo připravit co nejlépe jak po fyzické, tak po taktické stránce. Věřím, že to utkání zvládneme a zvládnout znamená zvítězit,“ prohlásil Pavel Hapal.

Karviná - Sparta sobota 15.00, rozhodčí Franěk, na podzim 0:2 Předpokládané sestavy

Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Janečka, Panák - Moravec, Budínský, Kalabiška - Wágner. Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Kaya, M. Frýdek - V. Kadlec, Kulhánek, Stanciu, Kanga, Vatajelu - Lafata.



Žádné jiné cíle ani Sparta, momentálně pátý tým ligy, mít nemůže. Po nepovedeném angažmá italského trenéra Andrey Stramaccioniho ideálně potřebuje vítězit až do konce sezony.

Start v Karviné však rozhodně nebude jednoduchý.

„Víme, že proti nám každý tým hraje na dvě stě procent, takže nás čeká náročný zápas. Ale jsme Sparta, musíme to zvládnout,“ tvrdí Costa, který nového trenéra Hapala zná ze společného působení v polském Lubinu.

Dosud Sparta v aktuální sezoně naplno zvládla jen dva venkovní duely v Mladé Boleslavi a Jablonci. Čtyřikrát remizovala, třikrát prohrála, na hřištích soupeřů má záporné skóre.

„Ale je to pořád Sparta. Vždy budou mít sílu a kvalitu nehledě na to, jaký tam bude trenér. Ale hrajeme doma a chceme bodovat,“ řekl karvinský kapitán Pavel Eismann.

Karviná má na jaře slušnou formu. Vyhrála v Boleslavi, čtyřmi góly znemožnila Zlín a před týdnem neprohrála ani v Liberci. Proto si troufá i na Spartu, požene ji i vyprodaný stadion.

Loni s favoritem doma uhrála remízu 1:1, na podzim byla u jediného gólu Tomáše Rosického po návratu ze zahraničí. Na Letné prohrála 0:2.

„Když budeme agresivnější, budeme hodně běhat a bojovat o každý míč, jsem si jistý, že máme dostatečnou kvalitu na to, abychom Karvinou porazili,“ prohlásil sparťan Nicolae Stanciu.

Zbrojovka Brno - Mladá Boleslav sobota 15.00, rozhodčí Houdek, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy

Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kijanskas, Lutonský - Polák - Acosta, Kratochvíl, Krejčí, Juhar - Růsek. M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Šušnjar, Křapka - Jánoš, Hubínek - Konaté, Valenta, Přikryl - Mebrahtu.



Právě výkon a výsledek Sparty proti Brnu z minulého víkendu stál místo trenéra Stramaccioniho, zatímco Roman Pivarník, kouč Zbrojovky, získal další pozitivní body. V říjnu tým přebíral na dně ligové tabulky, nyní je Brno dvanácté, tři body nad sestupovým pásmem.

„Pod tlakem jsme neustále a ještě nějakou chvíli budeme. Víme, že v domácích zápasech si nemůžeme dovolit ztrácet body,“ prohlásil Pivarník před utkáním s Mladou Boleslaví.

Ta potřebuje bodovat naprosto nutně, protože posledních šest zápasů prohrála. Od předminulého týdne ji vede nový kouč Jozef Weber. „Pro nás je důležitý každý bod. Je nutné, abychom se semkli a šli do toho naplno,“ řekl mladoboleslavský záložník Adam Jánoš.

Na podzim sice Boleslav porazila Zbrojovku jasně 3:0, ale v tabulce na ni ze čtrnácté pozice ztrácí dva body.

Slovácko - Bohemians sobota 15.00, rozhodčí Zelinka, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy

Slovácko: Heča - Šimko, Břečka, Daníček, Divíšek - Janošek - Navrátil, Havlík, Sadílek, Petr - Kubala. Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Bartek - Nečas.



V boji o záchranu je pořádně namočené rovněž Slovácko, patnáctý tým tabulky. V sobotu narazí na Bohemians, kteří se drží na sedmé pozici.

„Bohemka je hodně běhavý a hodně pracovitý mančaft. Mají nahnané body, takže jim určitě nechybí sebevědomí. My se jim však nebudeme chtít podřizovat a budeme chtít hrát svou hru. Do každého utkání jdeme s tím, že ho chceme zvládnout a získat tři body,“ prohlásil Dominik Janošek, teprve devatenáctiletá zimní posila z Brna.

Na podzim Slovácko podlehlo Bohemians v Praze 0:1, jediný gól dal tehdy Martin Hašek, syn trenéra-jmenovce.

„Slovácko hraje poctivý fotbal, ale nedaří se jim výsledkově. Jejich výkony, které předvádějí, neodpovídají tabulkovému postavení. Usilují o podobný fotbal jako my,“ oceňuje kouč Bohemians.

Ti mají po devatenácti zápasech osmadvacet bodů, stejně jako za celou loňskou sezonu. Na jaře už porazili Brno a Duklu, těsně prohráli na Slavii. Největším výsledkem Slovácka je po vítězství v Ostravě cenná remíza se Spartou.

Teplice - Fastav Zlín sobota 19.00, rozhodčí Pechanec, na podzim 0:2 Předpokládané sestavy

Teplice: Diviš - Hyčka, Král, Čmovš, Krob - Kučera, Soungole - Vošahlík, Hora, Rezek - Vaněček. Zlín: Dostál - Bartošák, Hnaníček, Gajič, Matejov - Vukadinovič, Ekpai, Hronek, Jiráček, Holzer - Železník.



Souboj týmů, které na jaře nevyhrály a mají jen bod. V krizi je především Zlín, který dvakrát v řadě prohrál 0:4, nepomohl mu ani nový trenér Vlastimil Petržela.

„Náš výkon v minulém kole proti Jablonci byl strašidelný. Ale nepodařený zápas jsme hodili za hlavu a už jsme se v něm nebabrali. Pokud chceme v Teplicích uspět, musíme se zlepšit ve všech činnostech. Od zajišťování se v obraně, důrazu a bojovnosti,“ uvedl Petržela.



Teplice na jaře smolně prohrály v Jablonci, pak nedaly gól Ostravě a v minulém kole nezvládly ani duel s Jihlavou, největším překvapením jara.

„Každý se s tím špatným jarním rozjezdem vyrovnává po svém. Určitě v klubu nejsme spokojení. Zlín chceme v domácím prostředí dostávat pod tlak. Ten zápas musíme zvládnout bez obdrženého gólu a nějaký vstřelit,“ řekl teplický útočník David Vaněček.

Slavia - Sigma Olomouc neděle 15.00, rozhodčí Orel, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Frydrych, Jugas, Pokorný, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Danny, Sobol - Škoda. Olomouc: Reichl - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Moulis, Plšek, Houska, Falta - Řezníček.



Jeden z taháků kola a souboj o druhou ligovou příčku. V lepší formě jsou na jaře Pražané, protože Olomouc po povedeném podzimu porazila dosud jen Slovácko. A to jen díky chybě soupeřova gólmana Heči.

Slavia podlehla Jihlavě, pak porazila Bohemians a Boleslav a v týdnu postoupila i do semifinále národního poháru, když zvládla pikantní duel s Libercem.

„Slavia se po úvodní prohře s Jihlavou rozehrává. Viděl jsem ji v utkání s Bohemians 1905, kde třeba v první půli předvedla opravdu výborný výkon, nicméně pak už soupeř ukázal, že se s ní dá hrát. Pak se předvedla v Mladé Boleslavi. Pro nás to bude zcela jiný typ utkání než s Brnem nebo se Slováckem a věřím, že se dokážeme prosadit. Pro nás mají tyto zápasy daleko větší motiv a i sebevědomí hráčů je větší,“ řekl trenér Olomouce Václav Jílek.



„Očekávám podobné utkání jako s Libercem. Olomouc je dva tři roky sehraná, hraje hodně podobným stylem, má trenéra, který je tam dlouho. Budeme se snažit o nátlakový fotbal, to platí na každého. Po Olomouci je derby, tyhle zápasy hodně napoví. Když budeme hrát jako teď, máme možnost skončit co nejvýš,“ prohlásil trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Ten ještě na podzim trénoval v Liberci a s Olomoucí se v aktuální sezoně dvakrát utkal: venku prohrál 1:2, doma zvítězil 1:0.



Jablonec - Baník Ostrava neděle 15.00, rozhodčí Julínek, na podzim 2:2 Předpokládané sestavy

Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Zelený - Masopust, Hübschman, Trávník, Jovovič - Chramosta, Doležal. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Psyché, Procházka, Fleišman - Hlinka, Hrubý - Fillo, De Azevedo, Granečný - Poznar.



Vůbec nejlepší formu má na jaře Jablonec, který pod trenérem Petrem Radou vyhrál tři ligové zápasy i pohárové čtvrtfinále se Slováckem. V tabulce je šestý, jen tři body za Spartou.

„Chtěli jsme v poháru postoupit a podařilo se nám to. Prakticky hned po zápase jsme trénovali a začali se připravovat na to, abychom byli dobře nachystaní na Ostravu. Bude to velice těžké utkání, máme třetí zápas v jednom týdnu, ale únava nepřipadá v úvahu,“ uvedl Rada, trenér Jablonce.



Pro hostující Baník to bude těžký výjezd. V zimě posiloval, aby se udržel v lize. Jenže po třech jarních zápasech je bez výhry, z poslední příčky ztrácí pět bodů na záchranu. A navíc: v Jablonci už dvanáct let nevyhrál.

„Věřím, že v našich silách je tuhle šňůru přetrhnout. Nebudu dopředu říkat, s čím do zápasu půjdeme, ale je v silách našeho mužstva odehrát s Jabloncem dobrý zápas a zabojovat o body,“ řekl Radim Kučera.

„Jablonec je kvalitní v mezihře a kombinaci, silný na míči, mají i spoustu individualit. Začátek jara je zastihl opravdu ve výborné formě,“ uznal Kučera.

Viktoria Plzeň - Slovan Liberec neděle 18.00, rozhodčí Marek, na podzim 3:0 Předpokládané sestavy

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Čermák - Kopic, Kolář, Zeman - Krmenčík. Liberec: Hladký - Coufal, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Bartl, Folprecht, Breite, Bosančič, Oscar - Pulkrab.



Jasný lídr má za sebou složité dny. V lize hrál naposledy před čtrnácti dny a nečekaně selhal s Jihlavou, pak nejel do Ostravy kvůli zmrzlému terénu a v Evropské lize vůbec nestačil Sportingu Lisabon. „Náš hlavní problém je, že nedáváme góly. Na podzim jsme ve velkém vápně byli důraznější a přesnější,“ tvrdí Pavel Vrba, plzeňský trenér.

I proto se Viktoria těší na zápas s Libercem, svým oblíbeným soupeřem. V lize ho porazila šestkrát za sebou, naposledy mu podlehla téměř před pěti lety.

„Musíme hlavně rychle zregenerovat a připravit se na důležité utkání. Chceme se vrátit na vítěznou vlnu a potěšit naše fanoušky dobrým fotbalem,“ dodal Vrba.



„Máme těžký los. Hráli jsme na Spartě, pohár na Slavii, teď jedeme do Plzně. Je to taková naše zkouška, jak na tom jsme třeba směrem k evropským pohárům a jak jsme silný mančaft, co se týče těch předních příček. Bude to otevřený zápas, který budou rozhodovat maličkosti,“ myslí si kouč David Holoubek.