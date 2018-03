První gól ve 201. duelu? Není to nějaká velká událost, líčil Hübschman

„Jsem rád, ale neřekl bych, že je to pro mě nějaká velká událost. Jsem spíše rád za kluky, že jsme to tady zvládli. Gól si asi přáli více, než jsem si ho přál já. Fajn, že to máme za sebou, teď už se můžeme zase soustředit na další zápasy,“ povídala dlouholetá opora ukrajinského Šachtaru Doněck.

Ptali se vás spoluhráči, kdy se konečně trefíte?

Spíše to bylo téma od prvního jarního kola, kdy jsem měl doma jednu velkou šanci a jednu pološanci. Hodně se o tom začalo mluvit. Jinak se to předtím moc neřešilo. Odrazil se ke mně balon, jenom jsem dobíhal a snažil se trefit bránu.

A zrovna ve Zlíně, kde jste odehrál první zápasy v dospělém fotbale.

Symbolika v tom je. Nejsem úplně spokojený, že jsem dal gól zrovna Zlínu, protože mi dal šanci hrát druhou ligu v nějakých sedmnácti osmnácti letech. Tady jsem začal.

Mohl jste dát i dvě branky. Co za stavu 1:0 chybělo hlavičce pod břevno po rohu?

Trefil jsem míč a jenom jsem čekal, jestli se tam brankář dostane, nebo ne. Vytáhl to, z mého pohledu jsem více udělat nemohl. Mohlo to tam spadnout také. Když chodím na standardky do vápna, tak možností dostat se k teči, k odraženým balonům mám více, než když stojím na půlce a zajišťuji.

Kolik vás bude stát první ligový gól?

Vzhledem k tomu, že jsem pokladník, tak si to dokážu ošéfovat. (úsměv) Ale bude mě to stát jako každého jiného hráče. Nebudu mít žádnou úlevu, spíše něco přidám.

Vyhráli jste potřetí za sebou. Myslíte na pohárové příčky?

Těžko říct. Ve středu nás čeká pohár a pak se v neděli vrátíme zápasem s Ostravou do ligy. Chtěli bychom se dostat do poháru i přes ligu, ale když se podíváme na tabulku, není to jednoduché. A hlavně nejsme sami, kdo se tam chce dostat.

Neměli jste ze zápas ve Zlíně trochu obavy po nástupu trenéra Petržely?

Pro tým je to impulz a může to být mnohem větší motivace pro všechny hráče. I pro ty, kteří nehrávali pod starým trenérem a dostanou příležitost ukázat se.

Zvládli jste to suverénně. Jaký máte pocit ze hry?

Nebyl jednoduchý terén. Bylo to dost tvrdé, balon skákal. Na fotbal po zemi to nebylo. Hru jsme zjednodušili, snažili jsme se soupeře atakovat a sami jsme si to vzadu moc nekomplikovali. Vyplatilo se. Dá se říct, že jsme spíše vytěžili z chyb soupeře.