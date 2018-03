Slavia může snížit náskok Plzně, proti bude Boleslav. Sparta vyzve Brno

Prvoligová klání odstartuje v páteční předehrávce malé pražské derby, Bohemians se střetnou s Duklou. Ostatní duely 19. kola jsou do víkendu rozložené nerovnoměrně.

V sobotu bylo původně na programu šest zápasů, jenže v pátek odpoledne ligoví zástupci odložili utkání Baníku s Plzní kvůli nezpůsobilému terénu.

Čtyři z pěti duelů se hrají od 15 hodin. Jihlava, nečekaný přemožitel Plzně a Slavie z úvodu jara, doma vyzve Teplice. Liberec hraje s Karvinou, Olomouc se utká se Slováckem a Zlín, který trenéra Bohumila Páníka nahradil Vlastimilem Petrželou, nastoupí proti Jablonci.

Na sobotní osmnáctou hodinu je pak naplánovaný výkop zápasu v Mladé Boleslavi, kam přijede Slavia, která může snížit náskok Plzně na devět bodů. Domácí však poprvé povede Jozef Weber, který přišel místo odvolaného Dušana Uhrina.

To v neděli se bude hrát jediné ligové utkání, Sparta se proti Brnu před vlastními fanoušky pokusí napravit remízu z minulého kola.

Vysočina Jihlava - FK Teplice sobota 15.00, rozhodčí Houdek, na podzim 1:3 Předpokládané sestavy, Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Ljovin - Fulnek, Dvořák, Urblík, Zoubele - Ikaunieks Teplice: Diviš - Jeřábek, Čmovš, Král, Hyčka - Kučera, Ljevakovič - Trubač, Hora, Rezek - Vaněček

Jihlava je dosavadním překvapením jara, porazila 1:0 dva nejlepší týmy v tabulce. Zvládne pod novým trenérem Martinem Svědíkem třetí zápas v řadě?

„Potřebujeme navázat na týmový výkon, nasazení, zodpovědnost a fotbalovou kvalitu, kterou jsme předvedli v úvodních dvou jarních duelech. V utkání půjdeme za úspěchem,“ řekl pro klubový web Svědíkův asistent Michal Šmarda.

Naopak Teplice na premiérový jarní triumf čekají, venku se jim navíc v probíhající sezoně nedaří. Z devíti duelů na hřištích soupeřů vyhrály jediný.

„Vysočina je teď na koni, ale my je chceme z toho koně sesadit a vyhrát,“ věří ve zlepšení univerzál Alex Král. „Myslím, že i když je Jihlava po dvou výhrách v určité euforii, tak její postavení v tabulce ji dostává pod tlak,“ dodal pro stránky teplického klubu.

Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko sobota 15.00, rozhodčí Proske, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy, Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Plšek, Houska, Falta - Řezníček Slovácko: Heča - Juroška, Břečka, Hofmann, Divíšek - Janošek - Havlík, Daníček, Sadílek, Petr - Zajíc

Olomouc, nováček a podzimní zázrak, nevstoupil do druhé poloviny sezony dobře. Získal jen bod a s odchodem forvarda Chorého do Plzně jako by odešly i góly – třetí tým tabulky nevstřelil branku 304 minut.

„Koncovka nás jednoznačně trápí. Alespoň takové dílčí uspokojení je v tom, že si šance vytváříme. Ale jsme sterilní, neproduktivní, takže na to jsme se určitě zaměřili,“ prohlásil pro stránky Sigmy trenér Václav Jílek.

Slovácko je se sedmi nerozhodnými výsledky remízovým králem ligy, naposledy si připsalo cenný bod ze zápasu se Spartou (1:1).

„Olomouc vyznává otevřený fotbal. Ani my nebudeme jen zatažení do obrany. Vydařil se nám vstup do jarní části ligy, který nám dodal sebevědomí,“ říká Jakub Petr, útočník Slovácka a olomoucký odchovanec.

Fastav Zlín - FK Jablonec sobota 15.00, rozhodčí Matějček, vysílá ČT Sport, na podzim 0:2 Předpokládané sestavy, Zlín: Zlámal - Matejov, Hnaníček, Gajič, Holzer - Hronek, Jiráček - Ekpai, Traoré, Džafič - Vukadinovič Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Chramosta

Zlínská premiéra čeká nového kouče Petrželu, jenž v týdnu nahradil odvolaného Páníka. Doma se účastníkovi Evropské ligy nadmíru daří, na vlastním stadionu získal osmnáct z celkových jedenadvaceti bodů.

„Nemám rád, když někoho střídám v rozehrané soutěži. Ale situace ve Zlíně se rychle vyhrotila. Nebudeme si nic nalhávat, bude to strašně těžké, Jablonec teď dvakrát vyhrál. Nám navíc vypadl Traoré, což je velký problém, ale nějak to zvládneme,“ věří trenér Petržela.

Jablonec pod staronovým trenérem Petrem Radou zvládl obě jarní kola a věří, že si vylepší bilanci ze hřišť soupeřů, vždyť z posledních pěti utkání venku vyhrál jediné.

„Jsme rádi za každý bod, ale nechci hodnotit jen body. Myslím si, že jsme ani herně nepropadli, jsem rád, že se nám start do jarní části podařil,“ uvedl pro klubový web jablonecký kouč, který si uvědomuje, že změna trenéra může soupeři pomoci.

„Jakýkoliv tým, který má nového trenéra, dostane nový impulz. Z tohohle pohledu tam musíme jet ještě více koncentrovaní a ještě víc připravení,“ dodal Rada.

Slovan Liberec - MFK Karviná sobota 15.00, rozhodčí K. Hrubeš, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy, Liberec: Hladký - Coufal, Karafiát, Kačaraba, Kerbr - Breite, Folprecht - Oscar, Bosančič, Potočný - Pulkrab Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Janečka, Panák - Štepanovský, Budínský, Kalabiška - Wágner

Liberec na svého sobotního soupeře umí, ve třech ligových zápasech s Karvinou neprohrál a navíc neinkasoval. K tomu ji i vyřadil na podzim z poháru.

„Byl jsem jako pozorovatel na jejím domácím utkání se Zlínem a výhra 4:0 zcela odpovídala průběhu hry. Karviná má velmi dobrou formu, je na vítězné vlně a bude to velice těžký soupeř. Proti Zlínu předvedli její hráči hlavně kvalitní týmový výkon, bojovný a agresivní,“ uvedl Marek Čech, asistent trenéra Liberce.

Karvinští vyhráli obě jarní kola a 275 minut nedostali gól, naposledy deklasovali 4:0 Zlín.

„Zápasy s Libercem bývaly vyrovnané, jen výsledkově nám to nesedí. Ale věřím, že se nám to teď třeba podaří zlomit. Určitě sebevědomí po dobrém startu do jara máme a chceme přivézt nějaký bodík i z Liberce. Pozor si budeme muset dát především na celou kreativní středovou řadu a náběhy za obranu,“ prohlásil karvinský trenér Josef Mucha.

Mladá Boleslav - Slavia Praha sobota 18.00, rozhodčí Ardeleanu, vysílá O2 Sport, na podzim 0:4 Předpokládané sestavy, M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Klíma, Magera, Křapka - Jánoš - Přikryl, Hubínek, Mareš, Konaté - Mebrahtu Slavia: Kolář - Bořil, Kúdela, Pokorný, Sýkora - Souček, Ngadeu - Stoch, Danny, Zmrhal - Škoda

V Mladé Boleslavi po pěti porážkách v řadě a nejhorším bodovém zisku v historii vyměnili trenéra, tým poprvé povede Weber.

„Jednoznačným krátkodobým cílem je co nejrychlejší záchrana v první lize a pro zlepšení atmosféry v klubu i postavení v tabulce je nesmírně důležité neztrácet body na domácím hřišti ani proti tak silnému protivníkovi, jakým současná pražská Slavia je,“ řekl Weber.

Slavia si pod novým koučem Jindřichem Trpišovským stále zvyká na změny, na jaře dala zatím jediný gól a navíc se musí obejít bez muže, který ho vstřelil – záložník Josef Hušbauer stojí kvůli čtyřem žlutým kartám. Ze stejného důvodu absentuje obránce Jakub Jugas.

„Tím, že došlo v Boleslavi ke změně trenéra, se hodně věcí mění. Ať už v rozpoložení hráčů, rozestavení, ve standardkách. Je to vždy nějaký impulz. Soupeř je pro nás trošku nečitelnější,“ uvedl Trpišovský.

„Bude podstatné, abychom podali výkon jako z prvního poločasu s Bohemkou doma a ne jako z utkání v Jihlavě. S tím samým jedeme do Boleslavi - hrát aktivně, pokusit se co nejdříve dát branku a dominovat na míči,“ dodal trenér Slavie.

Sparta Praha - Zbrojovka Brno neděle 18.00, rozhodčí Pechanec, vysílá O2 Sport, na podzim 0:2 Předpokládané sestavy, Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Kaya, M. Frýdek - Kulhánek - V. Kadlec, Kanga, Stanciu, Ben Chaim - Drchal Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Polák - Acosta, Kratochvíl, Krejčí, Juhar - Růsek

Jestli Spartu v rozpačité sezoně něco charakterizuje, tak jsou to zvládnuté zápasy doma. Z posledních dvaceti utkání na Letné prohrála jediný.

„Může to pro nás být složité, protože Brno je ve formě. Když budeme hrát tak, jak umíme a tak, jak by Sparta měla hrát, můžeme dosáhnout na výhru,“ řekl klubové televizi trenér Andrea Stramaccioni.

„V jarních zápasech jsme měli dobré první poločasy, ale s druhými jsem nebyl spokojený. Pracovali jsme na tom, abychom výkony z prvních poločasů přenesli i do druhých,“ popsal italský kouč momentálně největší problém Sparty.

Té se může hodit, že Brno venku vůbec neumí, připsalo si jen tři body. A na hřišti svého nedělního soupeře vyhrálo v samostatné české lize jenom jednou.

„Do zápasu jdeme s tím, že chceme být také aktivní, soupeři to maximálně ztížit. Zápas ukáže, na co máme. Máme za sebou těžké duely v přípravě i na startu ligy, dokázali jsme hrát jako tým a věříme, že na to dokážeme navázat,“ prohlásil pro stránky Zbrojovky kouč Roman Pivarník.