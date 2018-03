Zlín - Jablonec 0:4, trpká premiéra kouče Petržely, hosté dominovali

„Horší premiéru jsem ve své kariéře nezažil. Nehráli jsme fotbal, byli jsme nedůrazní. Začali jsme sice tak, jak jsme si řekli, ale z toho jsme ustoupili hned po prvním gólu, kdy jsme začali hrát něco jiného. Obránci se navzájem nezajišťují, něco podobného jsem dlouho neviděl. Výsledek nemohl jinak dopadnout,“ řekl Petržela, který vystřídal ve středu odvolaného Bohumila Páníka.

Nový zlínský kouč sáhl ke třem změnám v sestavě.

ON-LINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě

Proti nevydařenému utkání v minulém kole v Karviné se v základní sestavě objevili Janíček, Mehanovič a Železník. Nahradili vykartovaného Hronka, nemocného Traorého a jen na lavičce zůstal Ekpai. Naopak kouč Rada vsadil na osvědčenou sestavu z minulého vítězného zápasu na Dukle.

Domácí drželi krok se svým soupeřem jen necelých deset minut. Postupně převzal iniciativu Jablonec a ve 13. minutě se po Hanouskově akci dostal k míči zcela volný Jovovič, na jehož střelu brankář Dostál nestačil zareagovat. Po vedoucím gólu Severočeši zcela ovládli zápas. Soupeře dobře napadali ve středu hřiště a hodně bezradní domácí ztráceli míče většinou už při založení akce.

Jedinou výjimkou byla ve 22. minutě Mehanovičova střela ze dvaceti metrů, kterou brankář Hrubý vyrazil. Druhý gól přidal ve 32. minutě po Jovovičově přihrávce šestatřicetiletý Hübschman a byl to jeho vůbec první ligový gól ve 202. utkání v nejvyšší soutěži.

„Mám z branky pochopitelně radost. Ale bylo to větší téma pro spoluhráče, než pro mě,“ uvedl Hübschmann.

„Vstup do zápasu jsme neměli špatný. Po našich chybách jsme dostali hned dva góly. Když prohrajete minulý vzápas 0:4 a najednou v poločase 0:2, tak to v hlavách není dobrý. Spadli jsme do toho sami a sami si musíme pomoci,“ posteskl si útočník Zlína Železník.

Kouč Petržela se pokusil ještě před koncem poločasu oživit hru dvojím střídáním a ještě v přestávce využil třetí možnost k výměně.

Tah se střídáním ale Petrželovi nevyšel, protože po změně stran v rychlém sledu přidal Jablonec další dva góly. Nejprve po chybě domácích v rozehrávce skóroval v 50. minutě Masopust a o čtyři minuty později potrestal další chybu soupeře po Pernicově akci Chramosta.

Zlín tak z posledních třinácti kol porazil jen dva týmy ze spodku tabulky Jihlavu a Slovácko. Jablonec neporazil už osmkrát za sebou, z toho šest zápasů prohrál.

„Vyhráli jsme nad týmem, který hrál evropskou ligu. Proto jsem spokojen s přístupem a nasazením. Měli jsme z utkání po výměně trenéra obavy, jeli jsme do Zlína s velkým respektem, neboť není jednoduchým soupeřem. Na Zlínu ale bylo vidět, že není momentálně v pohodě,“ dodal jablonecký Rada.