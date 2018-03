Petrželovy dojmy po zlínské premiéře: Strašidelné, je tady kopec práce

Jaké je vaše hodnocení?

Začali jsme hrát, jak jsme si řekli. Po prvním gólu jsme ale od toho ustoupili. Nakopávaný fotbal úplně nesnáším. To je nohejbal, spletli si sporty. Přitom máme šikovné hráče na kombinační fotbal. Ale vrátili jsme se k němu až ve druhé půlce za stavu 0:4. V čem je problém, nevím. Tým jsem sledoval jen na tréninku, kde se to nepozná. Až v zápase bylo všechno vidět. Někteří hráči mají v sobě jižanské manýry. Buď jim to vyjde a je to krásné. A když nevyjde, tak dělají, že se nic neděje. Absolutně jsem nečekal, že to bude tak strašidelně.



Co s tím?

Už když jsem viděl Zlín v Evropské lize, tak jsem se divil, jaké mají návyky. Bude chvíli trvat, než se odstraní. Obrana pracuje úplně špatně. Postaví lajnu a nikdo nezajišťuje nikoho. Pak to nemůže ani jinak dopadnout. Když si pustíte první gól, jsou všichni čtyři obránci absolutně špatně postavení. Stojí od sebe třicet metrů, přitom jim říkám, že nesmí pustit centr před bránu, že je to půl gólu. Tohle jsem ještě neviděl. Je tady kopec práce.



Dvakrát jste střídal těsně před přestávkou. Chtěl jste tím hráčům dát něco najevo?

Prohrávali jsme 0:2, nebylo nač čekat. Šel jsem do rizika i za cenu zranění. Jenže jsem nečekal, že Vukadinovič zkazí míč, odevzdá jim ho na půlce, není zajištěný a dostaneme třetí gól. To jsou věci, které neovlivním. Prohráli jsme s lepším mužstvem, než jsme v současné době my. Zápas je za námi, čeká nás další. Aby tady hráči celý týden chodili s hlavami dolů, to bychom se nikam nedostali.



Nejproduktivnějšího hráče Ekpaie jste postavil až v přestávce. Proč nehrál od začátku?

Chtěl jsem vidět všechny hráče. Sice občas zkazil, ale snažil se a hrál velice dobře. Líbil se mi i Bartošák. Vlítnul do zápasu, jak měl. Důrazně, tvrdě, neprohrál souboj. Bohužel nám uprostřed chyběl jeden konstruktivní hráč. Jiráček a Janíček jsou zkušení, ale nezavolají si. Skáčou spolu do hlavičkového souboje a prohrají ho. To jsou takové nuance.



Tým jste převzal nemocný. Jak jste na tom teď?

Den před zápasem jsem měl horečku čtyřicet. Beru antibiotika. Poslední jsem vyzvracel, protože jsem nejedl, což je chyba. Bolí mě hlava, na prsou, nemůžu to udýchat. Doufám, že v pátek nemoc vrcholila.



Nebylo lepší zůstat v posteli?

Přemýšlel jsem nad tím, ale nechtěl jsem si připadat jako srab. Nikdy jsem zápas nevypustil.