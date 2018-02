Hašek: Kdybychom vyrovnali, mohly se dít věci. Prohráli jsme se ctí

Že pověstné štěstí chybělo, ukázala nejen velká klokaní šance po hodině hry. Rudolf Reiter poslal z pravé strany do vápna Slavie nepříjemný centr, David Bartek se dostal ke střele...

A pak jen nevěřícně zíral, jak se balon odrazil od levé tyče, skotačil po brankové čáře a od pravé tyčky si to namířil ven.

„A ve druhém případě Jevgenij Kabajev obešel i gólmana, jenže pak mu při střele skočil míč. Což není divné, terén je zkrátka v tuto chvíli snad všude v Česku rozbitý, i u nás je to stále totéž. Pevně věřím, ze kdybychom vyrovnali, mohly se dít věci. Prohráli jsme se ctí,“ myslí si kouč Bohemians.

Avšak v prvním poločase byla Slavia lepší, čím vás přehrávala?

Chronicky nás presovala. Přehrát presink jde buď míčem za obranu, na což je Slavia připravená, nebo se opřete o hrotového útočníka, který balon podrží a je po presinku. My máme nahoře dva menší hráče a nebyli jsme schopni se o ně opřít, mají vzhledem k tělesným dispozicím jiné přednosti. Nebyli jsme schopni dostat se do naší hry. Soupeř si vytvořil spoustu standardek a hrozil z nich. Nakonec nám dal gól po dlouhém míči do volného prostoru, Hušby (slávistický záložník Josef Hušbauer, pozn.) to krásně trefil.



Co jste svým svěřencům řekl o přestávce?

Řekli jsme si, že se prohrát může, ale za podmínky, abychom měli z výkonu dobrý pocit. V první půli jsme z něj nemohli mít dobrý pocit, bylo to ustrašené. Říkal jsem hráčům, že Slavia vede 1:0 a tedy má co ztratit, zatímco my už nemáme co ztratit. Byl jsem přesvědčen, že průběh hry se může změnit, pokud přestaneme být ustrašení. To se stalo, ve druhém poločase se hrálo zajímavě pro diváka. Mohlo se stát cokoliv – navýšení, vyrovnání, otočení skóre.

První gól Slavie z deváté minuty neuznal sudí Proske po konzultaci s videorozhodčím, jak tuto změnu ve fotbale vnímáte?

Z mého pohledu jsem nebyl schopen vidět, co se tam odehrálo. Nevíte nic a důvěřujete rozhodčím. Jsem zastáncem videa ve fotbale a za to jsem byl odměněn tím, že rozhodčí po zhlédnutí záznamu a poradě gól neuznali. (úsměv) Tentokrát to pro nás bylo plus, příště to bude třeba mínus, ale to se nedá nic dělat. Chci, aby se hrálo podle pravidel.

Dalo se v přípravě na utkání kalkulovat s tím, že se Slavia adaptuje na nový styl, že prochází změnami?

Primárně se zaměřuju hodně na své mužstvo, ale hrajeme-li se soupeřem, který je něčím dost charakteristický, hraje se specifickými prvky, které se dají využít, tak se tím zabýváme. V nejvyšší soutěži jsou týmy, které moc neřešíme a řešíme sebe. V případě Slavie jsme se zaobírali tím, jak hraje, jaké situace vznikají. V čem je to nebezpečné pro nás a jak bychom toho mohli využít. Byl jsem přesvědčený, že Slavia nebude schopná zápas dohrát tak, aby nám dala druhý třetí gól a bylo hotovo, na to v tuto chvíli ještě není tak uzrálá. Spoléhali jsme na to. Ve druhém poločase jsme se vrátili do hry a Slavia se strachovala do poslední minuty. Takže jsme s tím kalkulovali, ale evidentně to nestačilo. (úsměv)

Mluvil jste o rozbitém terénu, další sezonu však liga zažije kvůli novému systému víc zimních zápasů. Končí později a začíná už na začátku února. Co na to říkáte?

Bude potřeba se o trávníky ještě víc a líp starat. Budeme si muset pomoct, existují zářiče, které simulují sluneční svit a tráva je schopná dorůst a tak. Nejsem odborník, ale pokud to jde třeba v sousedním Německu, tak proč by tráva nemohla být dobrá i u nás. Jen bude třeba mít odborníky, kteří té problematice rozumí, a také pustit nějaké peníze, ty technologie se musí zaplatit.

Týká se to i tréninkových areálů?

Jsem přesvědčený, že se bude muset investovat i do vyhřívaných tréninkových hřišť. Nemůžu se z mužstvem připravovat na umělé trávě, abych pak hrál na přírodní. Jsem přesvědčený, že se změnou termínů nastane trend budování vyhřívaných tréninkových hřišť. Vždyť velmi průměrné týmy na západ od našich hranic mají dávno vyhřívaná hřiště a nejsou to tak velké částky.