V derby odčinili Jihlavu. Mužstvo cítilo, že musí zabrat, řekl Trpišovský

Slavia odehrála v 18. kole dva rozdílné poločasy. V tom prvním soupeře zatlačila před vlastní vápno, měla několik slibných možností, po konzultaci s videorozhodčím jí neuznali branku... Až těsně před přestávkou ji krásnou trefou uklidnil Josef Hušbauer.

„Do utkání jsme vstoupili dobře, měli jsme hru pod kontrolou. Bohužel z toho vzešla jen jedna branka,“ uvedl Trpišovský.



Druhá půle patřila spíš Bohemians, kteří začali hrát odvážněji a měli příležitosti na vyrovnání.

„Napadali nás, ke konci druhého poločasu z nás byla cítit nervozita. Měli jsme hodně ztrát a Bohemka měla dvě šance, my zase neproměnili brejky. Trochu jsme takový průběh předpovídali, Bohemka je nejběhavější mužstvo a celou sezonu zvládá utkání s favority,“ dodal trenér fotbalistů Slavie.

V deváté minutě odvolal sudí Proske gól Škody po přezkoumání situace u videa, jak jste ten moment vnímal?

Měl jsem informaci od pomezního rozhodčího, že se zkoumá ofsajdové postavení. Nakonec gól bohužel nebyl uznaný, určitě by nám takhle na začátku pomohl, ale rozhodlo se takhle. Byli jsme přímými účastníky poprvé a video bohužel rozhodlo v náš neprospěch, uvidíme, co bude příště. Každopádně je dobře, že video ve fotbale je a těmto situacím se zabraňuje.

Byla v kádru cítit nervozita po nevydařeném prvním zápase v Jihlavě?

Bylo cítit odhodlání. A respekt, protože ve vršovickém derby se Slavii dlouhodobě nedaří. Bohemka je neoblíbený soupeř, těžký protivník, kterému se teď daří. Hodně jsme pracovali s videem, na tréninku jsme hodně pracovali i s hráči individuálně. Dělali jsme maximum pro to, abychom se výsledkově rehabilitovali. A hráči po stránce fyzické, v bojovnosti a nasazení odvedli maximum. V této situaci a vzhledem ke stavu hracích ploch v Česku je třeba se opřít i o tyto atributy.



Co Slavii aktuálně dělá největší potíže?

Výkony nejsou určitě ideální a aspektů je víc. Někteří hráči nehrají na pozicích, kde bychom je potřebovali. Potřebujeme hrát víc v klidu, abychom některé situace neřešili ztrátově, abychom se drželi na balonu. Aby přibylo víc nebezpečných situací před bránou soupeře. Terény nejsou jednoduché teď v únoru, což snižuje kvalitu utkání. Nikdo nechce udělat chybu, aby se stalo, co dnes – že míč někomu uskočí a je z toho tutovka. Na něco si zvykáme, první kolo se nám nepovedlo a mužstvo cítilo, že musí zabrat. Pokud v zápase nepřidáte rozdílový gól, může se stát cokoliv, kór s tak nepříjemným týmem, jakým Bohemka je. Potřebovali jsme se chytit výsledkově, což se povedlo.



Jakub Jugas nastoupil na pravém beku, ač podzim odehrál na stoperu. Jak jste s ním byl spokojený?

Dlouhodobě jsme věděli, že Bořil nemůže hrát první dva zápasy, a už na soustředění jsme hledali alternace. V Jihlavě to byl Frydrych, dneska Jugas. Říkal mi, že si zaběhal nejvíc za poslední dva roky. Samozřejmě návyky a chování na tom postu jsou jiné, ale pere se s tím statečně. Časem bychom se chtěli dostat k rozestavení 3-5-2 a stoper mu tam bude určitě vyhovovat. Na tuto roli jsme ho připravovali měsíc, protože stoperů máme dostatek. Jsem rád, že k tomu přistoupil tak, jak k tomu přistoupil.



Jaký na vás Bohemians udělali dojem, co jste od nich vlastně očekával?

Bohemka hraje strašně náročný fotbal, vyzkoušeli jsme si to loni ještě s Libercem. Fitness data obou týmů byla úžasná. Těžko se proti nim hraje, všichni jsou v pohybu, hodně napadají. Jakmile prováháte příležitost na útok, jsou okamžitě v jedenácti lidech pod balonem. Dopředu chodí ve čtyřech v pěti hráčích. Trenér Hašek tam poskládal velice nepříjemné mužstvo s rychlostními typy. Každá ztráta míče v postupném útoku hrozí rychlým přechodem nahoru. Jsou pro každý klub nepříjemní, není jednoduché s nimi získávat body. Tento zápas byl nicméně fotbalově zajímavější než náš první, byly tam situace z jejich strany a také od nás to tentokrát bylo fotbalovější.



Z jakého důvodu chyběli v nominaci Danny a Pavel Bucha?

Bojujeme už čtrnáct dní s virózou, někdo občas dostane teploty, vypadne z tréninku. Třeba Simon Deli ještě v sobotu absolvoval trénink, po něm se necítil dobře a v neděli ráno jsme ho z rozcvičení okamžitě poslali domů. Různě se to mění, někdo si tím prošel, u někoho se virózy objevují. Tím, jak jsme pohromadě, tak se to těžko z mužstva dostává. Naštěstí to nepřerostlo v epidemii. Trochu nás to limituje. Mrazivé počasí nás ještě čeká tento týden a není jednoduché hrát v extrémních teplotách.

Během utkání klesla pocitová teplota pod minus deset stupňů Celsia, mělo by se v takových podmínkách vůbec hrát?

Myslím, že je to nepříjemné pro všechny. Ale nedá se nic dělat, jsou takové podmínky. Byly horší terény než tady, v Jihlavě byl katastrofální, Liberec v sobotu špatný. Je to nicméně pro všechny stejné a musíte se s tím srovnat. Ani v týdnu není jednoduché najít plochu na trénování, připravovali jsme se na zmrzlé trávě, příští týden budeme na umělce, střídání povrchů není pro zdraví hráčů úplně ideální... V tomto mrazu na stadionu trpí všichni, od hráčů přes fanoušky a rozhodčí po realizační tým. Těšíme se, až nám bude tepleji.