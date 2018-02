Bartek: Od tyče do tyče a ven. Šel jsem skoro slavit, je to škoda

V mrazivý nedělní podvečer byli v Edenu nejprve horším týmem, avšak po změně stran favorita v 18. kole potrápili. „Když jsme dostali gól na konci prvního poločasu, tak už jsme neměli co ztratit,“ vysvětloval Bartek změnu ve výkonu Bohemians.

„Začali jsme hrát a měli jsme dvě šance, ze kterých tam aspoň jedna mohla padnout,“ pokračoval.

Sám měl na noze v šedesáté minutě tu největší. Ve skluzu zakončil Reiterův centr a překonal gólmana Koláře, štěstí mu ale nepřálo. Balon se odrazil od tyče, putoval po brankové čáře a od druhé tyče se odrazil ven.

„Je to škoda. Asi jsem před zápasem nešlápl někam do lejna, abych měl štěstí,“ přemítal třicetiletý záložník po dvoustém ligovém utkání. „Určitě jsem si přál to oslavit lépe.“

V čem byl největší problém ve hře Bohemians během první půle?

Přišlo mi, že jsme se v prvním poločase trochu báli hrát. Hodně jsme se zbavovali balónů a nehráli jsme v klidu.

Po změně stran jste trefil jednou střelou obě tyče. Stalo se vám to někdy?

Nikdy se mi to nestalo a už asi ani nikdy nestane. Jak se to odrazilo od té první tyčky, myslel jsem si, že to jde do brány a už jsem šel skoro slavit. Bohužel to skončilo takhle.



Poprvé v historii nejvyšší soutěže videorozhodčí odvolali gól. Jak jste tu situaci vnímal z lavičky?

Bylo to celkem zajímavé, je to něco nového. Ani jsme nevěděli, že rozhodčí něco takového konzultuje a po třech to minutách to odvolal. Je vidět, že je to ku prospěchu. Kdyby tady video nebylo, tak bychom prohrávali 0:1 už od začátku a celý zápas by vypadal jinak.



Byli jste v tu chvíli smíření s tím, že prohráváte?

Víceméně jo, my na lavičce jsme vůbec nevěděli, že se něco konzultuje, že by to mohl být ofsajd nebo faul. Ani nevím, co se tam vlastně stalo. To, že funguje video, je jedině dobře.



Během utkání klesla pocitová teplota pod deset stupňů, jak těžké bylo hrát v takové zimě?

Je to pro oba týmy stejné. Jenom se hůř dýchá. Myslím, že pro diváky to bylo horší. Ani jsem na sobě neměl víc vrstev, jen jedno termoprádlo. V zimě vždy trénuji v kraťasech, takže to snáším líp.