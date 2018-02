Na Dukle se těžko vyhrává. Zlomí to v předehrávce hráči Jablonce?

Desátá Dukla v sobotu zahájila jarní části sezony remízou 1:1 ve Zlíně. Jablonec při obnovené soutěžní premiéře trenéra Petra Rady doma zdolal 2:1 Teplice a poskočil na sedmé místo tabulky.

„Jablonec byl na podzim velmi silný v kombinaci. Mají rychlost na stranách a ještě zlepšili přímočarost. Čeká nás velmi těžký soupeř, očekávám herně hodně zajímavý zápas. My už se těšíme na návrat před domácí fanoušky,“ uvedl kouč Dukly Jaroslav Hynek.

Dukla Praha - FK Jablonec výkop v pátek v 18 hodin, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy, Dukla: F. Rada - Kušnír, Holek, Jiránek, Podaný - Miloševič, Holík, Tetour - Brandner, Holenda, Koreš. Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Chramosta.

Jeho svěřenci doma v této sezoně získali z osmi utkání 17 bodů a o neporazitelnost přišli až v prosincovém závěrečném duelu podzimu s Teplicemi (0:2). Naopak Jablonec v tomto ligovém ročníku venku třikrát po sobě nebodoval a zvítězil jen jednou - v září na hřišti jiného pražského celku Bohemians 1905 (1:0).

„Na Dukle se hraje nepříjemně. Je to technický mančaft a hrají tak, jak chceme hrát taky. Takže fotbalově by to měly být oboustranně stejné herní styly. První jarní kolo jsme zvládli dobře a chceme pokračovat v kombinační hře. Jedeme na Duklu s tím, že se nechceme vracet s prázdnou,“ řekl jablonecký trenér Rada, jehož syn Filip je brankářskou jedničkou dejvického mužstva.

Páteční předehrávka osmnáctého prvoligového kola začne na Julisce v 18:00, hlavním rozhodčím bude Miroslav Zelinka.