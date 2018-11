Fanoušci by si gól zasloužili, řekl Hejda po výprasku od Realu

„Real ukázal svoji kvalitu, potrestal každou naši chybu,“ říkal 28letý stoper Lukáš Hejda před novináři po porážce 0:5. Nejvíce zlobil francouzský snajpr Karem Benzema, kterého Hejda při jedné ze standardek neuhlídal. Při první gólu zase útočník alžírského původu vymíchal celou obranu Viktorie.

Lukáši, co říct na konečný výsledek, který vypadá hrozivě?

Asi to je odpovídající, soupeř měl šancí hodně. I z naší strany tam byly nějaké náznaky, pár věcí jsme mohli dohrát lépe. Za bezbrankového stavu jsme měli břevno, ale Real byl produktivní, potrestal pak všechny naše chyby.

Už v poločase jste prohrávali 0:4. Bylo těžké se vzchopit? Co jste si říkali v kabině?

Samozřejmě, že je to hodně nepříjemné, když jdete do druhé půle za takového stavu. Chtěli jsme ten zápas aspoň trochu důstojně dohrát. Hrát z bloku a čekat na šanci. A zase tam pár situací, z nichž jsme mohli dát gól, bylo.

Mrzí vás, že jste nedali alespoň čestný gól?

Jasně, diváci by si ho zasloužili a pár situací tam na to bylo. Štěstí, co jsme měli v Madridu, však tentokrát chybělo. Real ukázal svoji kvalitu, trestal nás tvrdě.

V čem byl největší rozdíl ve hře, oproti zápasu v Madridu?

Nemyslím si, že by v tom byl nějaký výrazný rozdíl, i když výsledkově to tak vypadá. Zdálo se mi, že Real hrál podobně, jsou pořád v pohybu, je těžké zachytávat jejich útoky. V Plzni rozhodlo, že dávali góly ze standardek. Vedli 4:0 do půle a bylo hotovo…

Byly tam i nějaké chyby přímo z vaší strany?

Při tom třetím gólu, který dával Benzema hlavou. Měl jsem ho hlídat osobně, ale čekal jsem, že ten balon propadne až do autu, že Limba (Limberský) zablokuje Balea. Jenže to se nestalo a já jsem byl potom v souboji už pozdě.

A ten první gól Benzemy?

Vzal balon u lajny a prošel přes čtyři hráče, to udělal famózně. Nevím, jestli tomu šlo zabránit… Kvalita hráčů Realu je úplně někde jinde.

Může si vůbec fotbalista takový zápas užít, nebo to pak bylo spíš čekání na konec?

Užít… Samozřejmě, že ta atmosféra a všechno kolem je parádní. Utkání s Realem je svátek, zážitek to byl. Ale kazí to ten výsledek.

Nedávno jste prohráli 0:5 i na hřišti AS Řím, jdou ty porážky nějak porovnat?

Ani si nevzpomenu, že bychom v Římě něco kloudného vymysleli. Tentokrát jsme v ofenzivě pár náznaků měli.

O šanci postoupit ze skupiny jste přišli, ale živíte ještě naději, že byste mohli proklouznout do jarní fáze Evropské ligy?

Moskva prohrála doma s AS Řím, takže ta šance tady je. My tam však musíme vyhrát. Ale dokud naděje žije, porveme se o ni.