Střelec Vaněček: Ve Skotsku teď řeší každý můj pohyb

„Jsem profesionál, mám tu smlouvu až do konce roku a budu svou práci odvádět pro Teplice. Střílet za ně góly. A to i když chci do Skotska co nejdřív, což jsem všem oznámil,“ prohlásil důrazný útočník.

Proti Dukle teplický gólový účet otevřel i uzavřel. Nejdřív se blýskl exkluzivním volejem, pak skóroval po rychlé akci domácích do otevřené obrany soupeře. „Důležitá výhra, první od dubna. Do čeho jsme kopli, to nám tam na rozdíl od premiéry v Příbrami spadlo. A díky tomu je to takhle skvělé vítězství!“

I skvělý den pro Vaněčka, jeho zásahy se budou rozebírat i ve Skotsku. Svému budoucímu zaměstnavateli poslal vzkaz, že neprohloupil, když ho od ledna podepsal.

„Mám informace od rodiny, že tam řeší každý můj pohyb. I moje asistence z Příbrami se rozebírala na jejich stránkách,“ nadchla Hearts jeho lišácká patička. „A dneska to asi bude taky zajímavé.“

Vaněček se neurazil, když ho Teplice neuvolnily hned. Hearts of Midlothian nenabídli tolik peněz, aby ho skláři pustili dřív. Ani nápad směnit Vaněčka za bulharského forvarda Todorova nevyšel.

„Hearts ho sem poslali na zkoušku, ale asi nepřesvědčil a už je doma. Víc nevím, nechávám to na klubech a na manažerech,“ nestresuje se.

Ale v hlavě mu nové angažmá šrotuje, to každopádně. „Má to dvě strany mince. Jsem v klidu, že mám něco podepsaného, kdyby se cokoli přihodilo. Ale na druhou stranu to je taková výzva, že jsem úplně nedočkavý a chtěl bych tam jít hned,“ líčí. „Mít podepsaného něco v české lize, neřešil bych to tolik. Jenže skotská liga je obrovská motivace. A je strašně těžké se nastavit, že tam půjdu až za půl roku.“

Když však vstoupí na trávník, má hlavu čistou. „Dělám, co mě baví, a přestanu vnímat i negativní komentáře od nějakých fanoušků. Jako dnes: dal jsem gól, stejně někteří na mě pořvávali. Není to příjemné, musím se s tím vypořádat.“

Že Vaněčkův přístup nemá trhlinu, vidí i trenér Daniel Šmejkal. „Nemůžeme být s ním než spokojení, jeho výkony jsou kvalitní. Už u nás takhle dohrávali Šušnjar a Fillo, ten měl odchod slíbený, a s oběma jsme udělali dobrou zkušenost.“

Zůstane do konce podzimu? Odejde? „Situace je pořád stejná, uvidíme, co bude,“ netuší Šmejkal.

I spoluhráči se 192 centimetrů vysokým hrotem mluvili ohledně jeho situace. „My ho nabádáme, ať nám pomůže, dokud je tady. Až bude ve Skotsku, budeme mu přát góly tam. On si uvědomuje, že nám musí pomoct,“ tvrdí další včerejší dvougólový hrdina sklářů Jakub Hora.

Teplická kabina si Vaněčka dobírá, to k dobré partě patří. „Pořád si ze mě dělají srandu. V pátek na tréninku se mi po střele z voleje podařilo ztratit míč a oni na to, že já sice půjdu do Skotska, ale oni nebudou mít s čím kopat. Tak jsem dneska odpověděl,“ pousmál se Vaněček, který oba góly emotivně slavil: „Prožil jsem tady skvělé dvě a půl sezony, Teplice mi spoustu daly. S klukama parádně vycházím, bylo by hrozně nefér vůči nim, kdybych se s nimi neradoval ze společného úspěchu. Snažím se pro klub a pro naší skvělou partu odevzdávat všechno.“

První nabídka Hearts na předčasné vykoupení Vaněčka neměla sílu gólů, kterými může střelec na podzim Teplicím zásadně pomoct. „Vaňous je silný ve vápně, bude těžké ho nahradit. Čekatelé na šanci se budou muset ukázat,“ ví Hora.

Vaněček je teď vidět nejen pro své góly, ale nově i díky blond přelivu ve vlasech. „Dlouho jsem se stříhal úplně nakrátko, teď mi to dorostlo, tak jsem zkusil změnu,“ zakřenil se nejlepší loňský kanonýr Teplic. Vstup do sezony, čtyři body ze dvou kol, považuje rodák z Plané za úspěšný: „Bod z Příbrami jsme doma přesvědčivě potvrdili. Ale musíme zůstat pokorní.“