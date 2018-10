Truchlí i princ William. Šéf Leicesteru byl štědrý i oblíbený muž

„Ztratil jsem dobrého přítele,“ vyznal se pro BBC Radio 4 starosta města Sir Peter Soulsby a nebyl zdaleka jediným vysoce postaveným mužem, který měl k zesnulému thajskému miliardáři Srivadtanaprapchovi blízko.

„Měl jsem velké štěstí, že jsem se s Vičajem znal několik let osobně. Byl to byznysmen, který ctil silné morální hodnoty. Svůj život obětoval rodině, jeho příspěvek fotbalu byl enormní. Mimo jiné podporoval několik dobročinných organizací. Bude nám všem chybět,“ uvedl britský princ William.

Kvůli sobotní tragédii truchlí nejen Leicester. Srivadtanaprapcha po domácích zápasech létával přímo ze středového kruhu soukromou helikoptérou v klubových barvách. Ta se však krátce po vzletu zřítila k zemi, přímo u fotbalové arény po zápase s West Hamem explodovala.

Hrozivá havárie si vyžádala pět obětí. Srivadtanaprapchu, jeho spolupracovníky Nursaru Suknamaiovou a Kaveporna Punpareho, pilota Erica Swaffera i jeho partnerku Izabelu Rozu Lechowiczovou.

Plocha u stadionu, který nese jméno miliardářovy firmy (King Power), se brzy poté, co klub smrt svého šéfa v neděli pozdě večer potvrdil, změnila v pietní místo. Příchozí pokládají na zem květiny, dresy, šály, píší vzkazy do kondolenční knihy. Přibývá srdceryvných příspěvků na sociálních sítích.

Srivadtanaprapcha byl populární osobou, ostatní uměl nakazit svým pozitivním přístupem k životu, jiné udivoval štědrostí. Po senzačním titulu v roce 2016 třeba věnoval místní nemocnici přes šedesát milionů korun na vybudování nové jednotky intenzivní péče, podporoval město, a stal se dokonce čestným občanem Leicesteru. Od místní univerzity obdržel čestný doktorát.

V klubu, který promyšlenými krůčky vytáhl ze druhé ligy až k ligovému triumfu a čtvrtfinále Ligy mistrů, vytvořil přátelskou atmosféru. Nejen hráči věčně dobře naladěného šéfa považovali za součást rodiny.

Leicester zbavil dluhů, fanouškům poskytl zdarma pivo, šály, pomáhal zařídit bezplatné výjezdy na venkovní utkání.

„Přišli jsme o člena naší rodiny, o muže, který pro nás i mnohé další znamenal vše. Nenahraditelný člověk s obrovským srdcem. Jsme zničení. Odpočívejte v pokoji,“ napsala na sociální síť Becky Vardyová, žena reprezentačního útočníka Jamieho.

„Pomyšlení na to, že už vás po rozcvičce nikdy nepotkám v kabině a neprohodím s vámi pár slov, mi trhá srdce. Bohužel se nikdy nedozvíte, jak moc jste znamenal pro mě a mou rodinu,“ stojí v obsáhlém textu Kaspera Schmeichela.

„Byl jste mou inspirací. Díky vám jsem věřil, že nic není nemožné. Nic z toho, co jsme společně prožili a dosáhli, by se nestalo – nebýt vás a vaší rodiny. Díky vám jsem zažil něco, co se stává jen v pohádkách. Doslova jste mi splnil sny.“

Dánský brankář, jehož do Leicesteru Srivadtanaprapcha před sedmi roky přivedl, na konec prohlášení napsal: „Jsem opravdu poctěn, že jsem mohl být malou součástí vašeho života.“