A co Zlatý míč, Harry? Je Kane největší fotbalovou osobností roku?

Skvělá práce, mistře Harry!

A pro letošek padla.

Až zase Harry Edward Kane druhého ledna obleče bílý dres Tottenhamu, může - a dost možná i bude - pokračovat ve své spanilé jízdě. V jízdě, která ho sice nevystřelí k anglickému titulu, ale ke Zlatému míči by třeba mohla.

Proč? Protože v současnosti nenajdete spolehlivějšího fotbalového kanonýra. Kane je fenomén. Kulomet. Zabiják, který si udržuje takovou fazonu, že zasáhne cíl víceméně pokaždé, kdy se mu zamane.

Harry Kane a jeho hattrick v úterním utkání proti Southamptonu.

V kalendářním roce 2017 nastřílel víc gólů než supermani Cristiano Ronaldo nebo Lionel Messi. Konkrétně jich bylo 56, napříč všemi soutěžemi včetně anglické reprezentace. Kane k tomu potřeboval 52 zápasů!

„Jestliže někdo porazí Messiho a Ronalda, kteří jsou podle mého názoru bezkonkurenční, pak je to naprosto fantastické. Kane dokázal neskutečnou věc,“ poklonil se trenér Arsene Wenger z rivalského Arsenalu.

Mimochodem, Ronaldo a Messi vládli gólovým statistikám devět let v řadě. Až je ve středu překonal Hurikán, jak se sympatickému chlapíkovi přezdívá. Southampton sestřelil svým osmým ligovým hattrickem.

Kane přitom není reklamou na klasickou fotbalovou hvězdu. Žádné manýry, výstřední tetování nebo blikance. Jak oceňuje nejen Jiří Hošek, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Londýně:

„Příkladný je i Kaneův soukromý život, který je prostý afér a skandálů. Přemýšlivý útočník s poněkud šišlavou angličtinou si vzal svoji dětskou lásku Katie Goodlandovou, což rozhodně není prototyp ´modelky s čivavou v náručí´. Zlatým dolem a velmi oceňovaným tématem pro ostrovní tisk je pak útočníkův klubismus. To je něco, co je v příkrém rozporu se současným trendem ve špičkovém fotbalu.“

Je to tak, Harry Kane zůstává věrný Tottenhamu Hotspur, čili klubu s kohoutem ve znaku, který se snaží bojovat s anglickou i evropskou elitou, ovšem trofeje nezískává. Pořád něco malého chybí.

Čtyřiadvacetiletý Kane zatím nezískal žádnou trofej, přitom říká: „Jsou pro mě důležitější než góly.“

Přestoupit do Realu Madrid, do Barcelony nebo do Chelsea však sveřepě odmítá. „Kaneův vztah k Tottenhamu, k jeho historii i současnosti, je pevný a ryzí,“ tvrdí Hošek, dnes komentátor webu Seznam Zprávy. Asi by bylo spravedlivé dodat, že Hošek je také náruživým fanouškem Tottenhamu, ale jeho názory mají nadhled.

Není to tak dávno, co byl Harry Kane posměšně zařazen do škatulky „Zázrak jedné sezony“, jenže on se té nálepce vzepřel. Jako mnohokrát v kariéře. „Jedinou odpovědí na nedůvěru je práce. Tvrdá a nekonečná práce,“ pravil.

Jako kluk vášnivě fandil Arsenalu, v jehož akademii také začínal. Jak známo, Arsenal je pro Tottenham historicky největším rivalem. Drobný chlapeček Harry se trenérům nezdál perspektivní, takže v devíti letech uslyšel, ať už nechodí. Ani v Tottenhamu neprorazil hned. Jako host se toulal po nižších soutěžích, než mu dal šanci provizorní kouč Tim Sherwood. Schválně, nebýt té šťastné náhody, kde by byl dnes?

Teď je Harry Kane jednou z nejsledovanějších osobností fotbalu. Za rok 2017 dost možná nejúspěšnější.

Podařilo se mu o tři trefy překonat rekord legendárního Alana Shearera, který za rok 1995 nasbíral v Premier League 36 gólů. Když přičteme i další zápasy, Kane je skutečně nejlepší ze všech: 33krát se trefil pravačkou, 17krát levačkou a 6krát hlavou.

Pokud máte rádi statistiky, pak vězte, že Lionel Messi letos zvládl 54 branek v dresu Barcelony a Argentiny, Cristiano Ronaldo o gól méně za Real a Portugalsko. „Je to skvělý pocit, když vás srovnávají s těmi nedostižnými,“ reagoval Kane se skromností sobě vlastní.

Omyl, letos byl nedostižný on.

Je Harry Kane největší fotbalovou osobností roku 2017?