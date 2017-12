Víc gólů než Ronaldo a Messi. Fantastický úspěch, chválil Kanea kouč

Maximum legendárního Shearera z roku 1995 – tedy 36 ligových branek – vyrovnal už v minulém kole. V úterý pak přiznal, že byl kvůli možnému rekordu nervózní.

„Bylo těžké nemyslet na to, že se proti Southamptonu můžu zapsat do historie,“ vyprávěl Kane. Ulevilo se mu už ve dvaadvacáté minutě, když hlavou prodloužil do sítě střílený centr Christiana Eriksena. „Byl to skvělý pocit. Zbytek zápasu jsem si mohl užívat.“

Užíval si ho naplno a k vítězství 5:2 přispěl hattrickem.

Kaneův rok 2017 Výběr ze statistik Kane v Premier League téměř rovnoměrně rozdělil góly doma (20) a venku (19).

a Z 56 branek vstřelil 33 pravou nohou, 17 levačkou a 6 jich dal hlavou.

vstřelil pravou nohou, levačkou a jich dal hlavou. Nejvíc se Kaneovi dařilo v květnu a prosinci – trefil se osmkrát. Zato v srpnu se neprosadil ani jednou .

a – trefil se osmkrát. Zato . V dresu Tottenhamu zaznamenal v Premier League 96 gólů. Jediný mu chybí k vyrovnání dosavadního maxima Teddyho Sheringhama.

V Premier League nastřílel 39 gólů. Napříč všemi soutěžemi – včetně reprezentačních duelů – má dohromady 56 branek. Potřeboval na to pouhých dvaapadesát zápasů.

„Byl to zkrátka fantastický rok,“ usmíval se Kane.

„Pro mě je hráč světové třídy. Zaslouží si to. Devět let této statistice vládli Lionel Messi a Cristiano Ronaldo, teď je mezi nimi Harryho jméno. Fantastický úspěch,“ ocenil Kanea trenér Pochettino.

Kane díky druhému ligovému hattricku v řadě překonal Messiho o dva góly a Ronalda o tři. „Ti dva dominují fotbalu velmi dlouho a patří mezi nejlepší hráče všech dob. Je skvělý pocit, že mě s nimi někdo srovnává,“ řekl čtyřiadvacetiletý útočník Tottenhamu.

Mimochodem, když se Kane trefí, tak „Spurs“ v lize téměř jistě zvítězí. Jen dva zápasy byly výjimkou: listopadový gól proti West Bromwichi stačil jen na bod za remízu 1:1 a zásahem z téhož měsíce proti Leicesteru prohru 1:2 neodvrátil. Zbylých sedmatřicet branek vedlo k výhrám.

„Neustále tvrdě pracuji. Letos jsem se zlepšil fyzicky, lépe se zotavuji ze zápasů a správně jím. Máme náročný program, přesto se cítím svěží a na vrcholu sil,“ konstatoval Kane.

Přístup anglického reprezentanta chválí i Pochettino: „Jde všem příkladem. Nejen góly, ale tím, že se chová jako skutečný profesionál.“

Opora Tottenhamu navzdory stabilní střelecké formě nebývá moc často spojovaná s přestupem do světových velkoklubů. Podle Shearera, kterého Kane překonal, to však může být jen otázkou času.

„Je nevyhnutelné, že se týmy jako Real nebo Barcelona budou o Kanea zajímat,“ uvedl Shearer v rozhovoru pro BBC Radio 5 live.

„Ale neznamená to, že nutně musí opustit Tottenham – když s ním bude vyhrávat trofeje, tak podle mě rád zůstane ve svém klubu.“